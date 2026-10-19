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मकर राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Makar Rashi) | 19 अक्टूबर 2026 मकर राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Makar Rashi) | 19 अक्टूबर 2026

आज का मकर राशि का राशिफल (19 अक्टूबर): मिलन का आनंद आपको खुशी तो देगा, परंतु ये आपकी जेब पर भरी पड़ सकता हैं, क्योंकि मनोरंजन पर आपको आज बहुत ख़र्च करना पड़ सकता हैं। बच्चे अपनों से बड़ों के लिए और दुर्बल घटकों के लिए करुणा और आदर का भाव दिखा कर सभी का प्यार और प्रशंसा प्राप्त करेंगे।जो लोग नई नौकरी की खोज कर रहे हो, उन्हें नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसी के कारण उन्हें प्रसिद्धि और नई पहचान भी मिलेगी।छात्रों को आज विदेश में अध्ययन करने का निमंत्रण मिल सकता है।आज कलाकार किसी इनाम या पुरस्कार की आशा कर सकते हैं।

Makar Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 19 October 2026: जानें आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Makar राशिफल (19 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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Updated: 05:30 AM

राशि

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