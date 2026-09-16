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मकर राशि – आज का राशिफल (Makar Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 16 सितंबर 2026 मकर राशि – आज का राशिफल (Makar Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 16 सितंबर 2026

आज का मकर राशि का राशिफल (16 सितंबर): शिक्षा हेतु बाहर पढाई कर रहे बच्चे आज अचानक घर आ सकते हैं। उनके इस तरह आने से घर में प्रसन्नता का सुखद माहौल बनेगा।निरुद्यम या बेरोजगार लोग आज अपनी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत किये जायेंगे।नए अनुबंध कागजी दस्तावेजीकरण के कारण प्रलंबित हो सकते हैं उचित कदम उठाने की सलाह है। अतिरिक्त गतिविधियों के लिए उत्सुक छात्रों के लिए उचित दिन नहीं। वे संगीत, खेल-कूद या खेल में असफल हो सकते हैं। बल्कि उन्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।वे शिक्षक जो विद्यार्थियों को भावी परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, वे अपने प्रयत्नों के लिए प्रशंसित किये जायेंगे।

Makar Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 16 September 2026: जानें आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Makar राशिफल (16 सितंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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Updated: 04:03 AM

राशि

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3 अक्टूबर को धनदाता शुक्र होंगे वक्री, मेष, मिथुन और कर्क राशि करियर और निवेश में लाभ मिलने के योग

शुक्र वक्री 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्र अक्टूबर माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि…

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6 नवंबर तक शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में करेंगे संचरण, मेष, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

शुक्र गोचर 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार शक्र ग्रह 6 नवंबर तक अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में संचऱण करेंगे,…

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4 अक्टूबर को मंगल और चंद्रमा बनाएंगे महालक्ष्मी राजयोग, कर्क, मेष तुला और वृश्चिक राशि वालों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग

महालक्ष्मी राजयोग 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार मंगल और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग बनने जा रहा है, जिससे…

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18 सितंबर को बुद्धिदाता बुध होंगे कन्या राशि में उदित, वृषभ, कर्क और मकर राशि को आर्थिक तरक्की के योग

बुध उदय 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजकुमार बुध कन्या राशि में उदित होंगे। बुध के उदित…

राशिफल

मेष
मेष

विवाहित जोड़े आज एक अच्छा, सामंजस्य पूर्ण घरेलू दिन का आनंद लेंगे।बच्चे आज पालकों से हर संभव सहायता कि आशा कर सकते हैं।आपको आज नए काम का अवसर मिल सकता है। नया काम आपको बहुत ख्याति और पहचान दिलाएगा।कानूनी क्षेत्र में कार्यरत लोग आज उत्साहित और बहुत सफल रहेंगे।समझदारी पूर्ण व्यवहार से शिक्षक विद्यार्थियों की…

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वृषभ
वृषभ

एकाकी व्यक्तियों के लिए आज कुछ रूमानी और व्यक्तिगत संबंधों से प्रणय जीवन को आनंदपूर्ण बनाया जा सकता है।सैर या यात्रा आपको सफल परिणाम दे सकती हैं, विशेष रूप से बिक्री के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन मंगलमय होगा। व्यापारी और उद्योजकों के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त रहेगा। नित्य…

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मिथुन
मिथुन

लंबे समय से प्रेम संबंध में बंधे युगल आज साथ में जीवन बिताने का फैसला कर सकते हैं। उनके फैसले को उनके माता-पिता की भी मंजूरी अवश्य मिलेगी।किसी व्यवसायीक यात्रा कि प्रबल संभावना है जो आगे चल कर बहुत लाभदायक हो सकती है। व्यापारी और उद्यमी आज किसी नए व्यापार के लिए अनुबंध करेंगे। स्थावर…

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कर्क
कर्क

उत्सव के माहौल के रूप में परिवारों के लिए एक अच्छा दिन आता है और बहुत खुशीयां लाता है।डॉक्टरों को आज अपने मरीजों पर आने वाले गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। बेहतर होगा कि आज की छुट्टी लेकर अपने आप को तनाव मुक्त कर ले।लेखापालों को समय सीमा में काम न हो सकने के कारण…

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सिंह
सिंह

अपने नये रिश्ते को बढ़ने और परिपक्व होने के लिए थोडा और समय दीजिये। ताकि आप भविष्य में किसी असुविधा से बच सकें।पारिवारिक समारोह और स्नेह मिलन आज घर के वयस्कों और अन्य सदस्यों को आनंदित करेंगे। वयस्क जन अपने रिश्तेदारों, बेटों, बेटीयों से मिल कर प्रसन्न होंगे।माता-पिता के लिए बच्चों का स्वास्थ्य कुछ चिंता…

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कन्या
कन्या

शादीशुदा जोड़े एक रोमांटिक प्यारे दिन का इंतजार कर सकते हैं।अपने प्रियतम के साथ आज छुट्टी मना सकते हैं। व्यवसायी और उद्यमी आज कुछ दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर दस्तखत करेंगे जो उनके लिए भविष्य में बहुत ही लाभदायक होंगे। अचल संपत्ति के व्यवसायियों के लिए समाज के प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ व्यक्तियों से बनाएं हुए…

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तुला
तुला

ठंडी हवा और शीत पेय आदि से प्रभावित होने वाले बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। मौसम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।दुनिया भर में घूमकर प्रसिद्ध जगहों पर जाना और यात्रा करना आपकी आतंरिक इच्छा रही है। आज आप अपने काम की योजना ही इस तरह बनाएंगे की आपका काम ही आसानी…

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वृश्चिक
वृश्चिक

विवाह सुनिश्चित होने से पहले युगल को घर के बुजुर्ग मिलने से मना कर सकते हैं।एकाकी लोगों के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त होगा। वे अनियंत्रित हो सकते हैं। उन्हें चाहिए कि संयम पूर्वक रहें।आप पर्यटन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अपनी यात्रा के दौरान आप लोगों और…

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धनु
धनु

आप जिससे प्यार करते हैं उनसे मिलिए और मिलन का आनंद लीजिये।परिवार के वयस्क आज बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। वे दूसरे सदस्यों के साथ भी मिलजुल कर आनंद मग्न रहेंगे।नौकरी के लिए प्रात्यक्षिक दिए हुए और परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अच्छे समाचार मिलेंगे।तकनीकी दृष्टि से योग्य पेशेवर आज अपने कार्यक्षेत्र में ऊँचे…

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मकर
मकर

शिक्षा हेतु बाहर पढाई कर रहे बच्चे आज अचानक घर आ सकते हैं। उनके इस तरह आने से घर में प्रसन्नता का सुखद माहौल बनेगा।निरुद्यम या बेरोजगार लोग आज अपनी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत किये जायेंगे।नए अनुबंध कागजी दस्तावेजीकरण के कारण प्रलंबित हो सकते हैं उचित कदम उठाने की सलाह है। अतिरिक्त गतिविधियों के…

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कुंभ
कुंभ

कुछ घरेलू कामों में आपको व्यस्त हो जाना पड़ेगा। आपको कुछ ग्रह कार्यों के लिए शारीरिक श्रम भी करना पड़ सकता है।परीक्षाफल की राह देख रहे बच्चे आज निराश होंगे। उन्हें उनकी अपेक्षाकृत परिणाम न मिलने से निराशा होगी।जो लोग काम की तलाश में हैं उन्हें संकोच और शर्म छोड़ कर निशंक होकर दूसरों से…

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मीन
मीन

अविवाहितों के पालक और सम्बन्धी उनके लिए उचित रिश्ते लायेंगे।खोजकर्ताओं का एक समूह आपको उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यह आपके लिए किसी सपने के पुरे होने जैसा होगा। आप हमेशा से ही पर्यटन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहे है।व्यवसायी और उद्यमियों के लिए दीर्घकालीन…

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मेष
मेष

इस सप्ताह पैसों के लेन-देन में आपको काफी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या नुकसान से बचा जा सके।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, रोजाना की तरह काम चलते रहेंगे।जो वकील इस सप्ताह अपने केस जीतेंगे, उनके मुवक्किलों से बहुत प्रशंसा प्राप्त होगी। वे…

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वृषभ
वृषभ

घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक तबीयत बिगड़ने से पूरे परिवार में चिंता और घबराहट का माहौल बन सकता है। सकारात्मक सोचें और ईश्वर से उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करें।हायर स्टडीज (उच्च शिक्षा) की प्लानिंग कर रहे बच्चे इस सप्ताह आपसे सलाह और सपोर्ट के लिए आ सकते हैं। उनकी समझदारी देखकर…

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मिथुन
मिथुन

वकील इस सप्ताह फैसले लेने में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे। उनके सही फैसलों की सराहना सहकर्मियों के साथ-साथ उनके सीनियर्स भी करेंगे।आप इस सप्ताह किसी ऐसे रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर सकते हैं, जिसमें कड़वाहट आ गई है और जो एक ठहराव पर पहुंच चुका है।घर का कोई बुजुर्ग इस सप्ताह चिड़चिड़ा…

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कर्क
कर्क

स्टडी टूर (शैक्षणिक यात्रा) पर जा रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह छोटी-मोटी दुर्घटनाओं की आशंका है; जंगल और नदी-नालों के रास्तों से यात्रा करने से बचें तो बेहतर होगा।आपके द्वारा आयोजित किसी ट्रिप (यात्रा) में कमजोर व्यवस्था या खराब तैयारियों की वजह से दोस्तों और…

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सिंह
सिंह

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।छात्रों को इस सप्ताह प्रोजेक्ट्स पूरे करने में परेशानी आ सकती है, विशेषकर तकनीकी (टेक्निकल) क्षेत्रों की पढ़ाई करने वालों को कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।इस सप्ताह आप ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर रहेंगे…

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कन्या
कन्या

खिलाड़ियों (स्पोर्ट्सपर्सन) को इस सप्ताह खेल के क्षेत्र में उनकी शानदार प्रतिभा के बल पर किसी नई नौकरी का प्रस्ताव या इंटरव्यू के लिए बुलावा मिल सकता है।छात्रों को सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह वे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि तार्किक क्षमता में थोड़ी सुस्ती आ सकती है। ग्रुप स्टडी को…

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तुला
तुला

तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग इस सप्ताह काम में नए टूल्स और इनोवेटिव विचारों का उपयोग करेंगे, जो उनके पक्ष में काम करेगा।शायद छात्र इस सप्ताह होने वाले स्कूल टूर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।इस सप्ताह आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ बढ़िया…

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वृश्चिक
वृश्चिक

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।जो छात्र अपने काम की योजना पहले से नहीं बनाते हैं, उनके लिए यह सप्ताह काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है।कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने मनपसंद क्षेत्र में विदेश जाकर हायर स्टडीज (उच्च…

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धनु
धनु

परिवार में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको इस सप्ताह परिवार के साथ बाहर जाने का प्लान रद्द करना पड़ सकता है।इंजीनियरिंग, टेक या मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह सप्ताह काफी मेहनत भरा रहेगा। ध्यान लगाने के लिए उन्हें शांत माहौल की जरूरत होगी।खिलाड़ी इस सप्ताह खुद…

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मकर
मकर

मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त और भागदौड़ भरा रहने वाला है, जिससे उनके सब्र का इम्तिहान हो सकता है।कलाकारों, विशेषकर पेंटर्स को इस सप्ताह किसी बड़े और मान्यता प्राप्त आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल सकता है।सामाजिक तौर पर आपकी लोकप्रियता काफी बढ़ेगी और आपको कई पार्टियों और समारोहों के न्यौते मिलेंगे। आपके…

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कुंभ
कुंभ

लंबे समय से बीमार और बिस्तर पर पड़े मरीजों की सेहत में सही दवा और देखभाल से जल्द ही सुधार होगा।छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से इस सप्ताह आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने से वंचित रह सकते हैं।उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के नतीजों का इंतज़ार कर रहे छात्रों को इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम…

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मीन
मीन

कानूनी पेशे से जुड़े लोग इस सप्ताह घरेलू या पारिवारिक मामलों में व्यस्त रह सकते हैं। उन्हें इन समस्याओं को सुलझाने के लिए काम से कुछ समय निकालना या छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है।इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों का पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा।इस सप्ताह कारोबारियों को कुछ वित्तीय…

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मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस राशि के जातक आत्ममंथन से लेकर मानसिक तनाव से निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं। इस माह शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में थोड़ा मिला-जुला असर आपको देखने को मिल सकता है। माह के आरंभ में थोड़ा…

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वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों को  धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच से लेकर मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान  कर सकता है। इस राशि के जातक नौकरी या फिर व्यापार के कारण कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी…

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मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों को कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है। सूर्य 15 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और फिर दूसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में माह के मध्य तक इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता…

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कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मेहनत, उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने वाला महीना माना जाता है। इस राशि के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही जुलाई के मध्य में सूर्य भी गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको…

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सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये माह नए अवसरों, आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। इस महीने आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आप धैर्य, संयम के साथ कोई कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता अवश्य मिल सकती है।…

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कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में मजबूती आने के साथ आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इस समय आपकी प्राथमिकता धन कमाने के साथ-साथ इसकी बचत करने में ध्यान दें।…

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तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को मिलेजुले रिजर्ट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे , जिससे करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि…

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वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के शुभ साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं…

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धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही करियर, उच्च शिक्षा और यात्रा से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से…

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मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए काम- कारोबार के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से आर्थिक मामलों में सुधार और रुके हुए कामों में गति मिलने के संकेत हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साझेदारी,…

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कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से साझेदारी, दांपत्य जीवन और नए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव…

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मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शुभ और प्रगति देने वाला रह सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से नौकरी और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति…

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राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

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वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

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मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

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कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

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सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

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कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

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तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

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वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

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धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

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मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

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मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…

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