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मकर राशि – आज का राशिफल (Makar Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 13 अक्टूबर 2026 मकर राशि – आज का राशिफल (Makar Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 13 अक्टूबर 2026

आज का मकर राशि का राशिफल (13 अक्टूबर): अविवाहित व्यक्तियों को चाहिए कि अपने मित्रों को पार्टियों और समारोहों में हिस्सा लें, जिससे संभावित प्रेमी से भेंट हो सके।स्वास्थ्य सेवाकर्मी और डॉक्टर आज अपने व्यवसाय के चरम शिखर पर होंगे।शेयर के प्रतिस्पर्धी आज भाग्यशाली रहेंगे, वे जहां भी हाथ डालेंगे, सफल होंगे।राजनेता आज अपने काम और अपनी मेहनत के लिए जाने जाएंगे। आप आज एक स्वस्थ, आरामदायक और शांतिपूर्ण दिन का अनुभव कर सकते है।

Makar Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 13 October 2026: जानें आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Makar राशिफल (13 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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Updated: 04:05 AM

राशि

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28 अक्टूबर को वैभव के दाता शुक्र होंगे उदय; तुला, मेष, और कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

शुक्र उदय 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार शुक्र ग्रह 28 अक्टूबर को उदित होने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों…

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17 अक्टूबर को सूर्य-बुध बनाएंगे बुधादित्य राजयोग; मकर, कुंभ और कर्क राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

बुधादित्य राजयोग 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर को सूर्य- बुध के संयोग से बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा…

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Aaj Ka Rashifal 12 October 2026: आज शुक्र- चंद्रमा बनाएंगे कलात्मक योग; तुला और मकर राशि वालों को आकस्मिक धनलाभ और भाग्योदय के प्रबल योग, जानिए दैनिक राशिफल

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राशिफल

मेष
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प्रेमी युगल आज साथी से सकारात्मक इशारा…

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वृषभ
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रोमांचक साथी को अपने प्रेमी से अपने…

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विवाहित जोड़े आज एक अच्छा, सामंजस्य पूर्ण…

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कर्क
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आज घर में होने वाली शुभ घटनाओं…

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सिंह
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जो लोग एकाकी हैं उन्हें अपने भविष्य…

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कन्या
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आपके प्रणय को अंततः आज आपके माता-पिता…

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तुला
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आपके भाग्य का सितारा आज चमक रहा…

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वृश्चिक
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बहुत दिनो से अन्तरंग सहवास में रह…

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धनु
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ठंडी हवा और शीत पेय आदि से…

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मकर
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अविवाहित व्यक्तियों को चाहिए कि अपने मित्रों…

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रूमानी रिश्तों में बंधे प्रेमी आज विवाह…

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आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे। शायद अपने…

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मेष
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गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के…

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रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह…

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मिथुन
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घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक…

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काम तय समय सीमा (डेडलाइन) के भीतर…

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सिंह
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पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन…

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रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह…

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तुला
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किसी अम्यूजमेंट पार्क या पिकनिक स्पॉट पर…

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वृश्चिक
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धनु
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बच्चों को इस सप्ताह कोई मामूली चोट…

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परिवार में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती…

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कुंभ
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जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के…

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