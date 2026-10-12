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मकर राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Makar Rashi) | 12 अक्टूबर 2026 मकर राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Makar Rashi) | 12 अक्टूबर 2026

आज का मकर राशि का राशिफल (12 अक्टूबर): जो लोग विवाहित हैं, उन्हें घरेलू मामलों पर अपने प्रियजनों की राय लेने की सलाह दी जाती है।दुनिया भर में घूमकर प्रसिद्ध जगहों पर जाना और यात्रा करना आपकी आतंरिक इच्छा रही है। आज आप अपने काम की योजना ही इस तरह बनाएंगे की आपका काम ही आसानी से आपका प्रवास का स्वप्न भी पूरा कर सकें।व्यवसायी व्यापार सम्बन्धी योजनाओं में अच्छी तरक्क़ी करेंगे। सावधानीपूर्वक किया गया नियोजन किसी भी भावी कठिनाई से बचाएगा। अचल संपत्ति के व्यवसायी जो अपने निवास स्थान के नवीनीकरण का काम शुरू करना चाहते है, उनका मांगा हुआ कर्ज बिना किसी विलंब के पारित हो जायेगा।शिक्षण गण आज कार्यशालाओं और सम्मेलनों में व्यस्त रहेंगे जो उन्हें बाद में उनके कामों में सहायक होंगे।

Makar Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 12 October 2026: जानें आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Makar राशिफल (12 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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Updated: 05:30 AM

राशि

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