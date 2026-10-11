Makar Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 11 October 2026: जानें आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Makar राशिफल (11 अक्टूबर 2026)।

आज का मकर राशि का राशिफल (11 अक्टूबर): शादीशुदा जोड़े एक रोमांटिक प्यारे दिन का इंतजार कर सकते हैं।अपने प्रियतम के साथ आज छुट्टी मना सकते हैं। व्यवसायी और उद्यमी आज कुछ दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर दस्तखत करेंगे जो उनके लिए भविष्य में बहुत ही लाभदायक होंगे। अचल संपत्ति के व्यवसायियों के लिए समाज के प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ व्यक्तियों से बनाएं हुए परस्पर संबंध उनके कारोबार में सहायक होंगे।शिक्षकों को उनके काम के लिए और कुल मिलकर आज का दिन बहुत अच्छा है।

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