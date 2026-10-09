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मकर राशि – आज का राशिफल (Makar Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 09 अक्टूबर 2026 मकर राशि – आज का राशिफल (Makar Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 09 अक्टूबर 2026

आज का मकर राशि का राशिफल (09 अक्टूबर): बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अच्छा दिन है। वे आज मिलने वाले हर उम्र के लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आयेंगे और उनके साथ अपने अनुभवों को बाँट सकेंगे और उनके सामने अभिप्रेरणा का उदहारण बनेंगे।लेखापाल पेशावर आज उन्नति या अपने काम के संदर्भ में विकास के अवसर पा सकते हैं।शेयर बाजार के निवेशकों और उनके परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों के लिए रोमांचक दिन रहेगा।पिछले कुछ समय से कड़ी मेहनत कर रहे खिलाड़ियों को आखिरकार अपने सभी प्रयासों का फल मिलेगा। वे अपने-अपने खेल में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।सकारात्मक ऊर्जावाले वातावरण और लोगों के सान्निध्य में रहना आपको स्वस्थ रखने में मददगार होगा।

Makar Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 09 October 2026: जानें आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Makar राशिफल (09 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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Updated: 04:05 AM

राशि

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