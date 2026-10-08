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मकर राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Makar Rashi) | 08 अक्टूबर 2026 मकर राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Makar Rashi) | 08 अक्टूबर 2026

आज का मकर राशि का राशिफल (08 अक्टूबर): लंबे समय से प्रेम संबंध में बंधे युगल आज साथ में जीवन बिताने का फैसला कर सकते हैं। उनके फैसले को उनके माता-पिता की भी मंजूरी अवश्य मिलेगी।किसी व्यवसायीक यात्रा कि प्रबल संभावना है जो आगे चल कर बहुत लाभदायक हो सकती है। व्यापारी और उद्यमी आज किसी नए व्यापार के लिए अनुबंध करेंगे। स्थावर संपत्ति के व्यवसायियों के लिए आज उच्च पदस्थ व्यक्तियों के साथ परस्पर संबंध काफी फायदेमंद सिद्ध होंगे।राजनेताओं को आज पार्टी सदस्यों के आवश्यक और जरुरी समस्याओं के समाधान के लिए बुलावा आ सकता है।

Makar Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 08 October 2026: जानें आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Makar राशिफल (08 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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Updated: 05:30 AM

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