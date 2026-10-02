Makar Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 02 October 2026: जानें आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Makar राशिफल (02 अक्टूबर 2026)।

आज का मकर राशि का राशिफल (02 अक्टूबर): विवाहित जोड़े के लिए आज का दिन सुखद और रूमानी होगा।बच्चे अपनों से बड़ों के लिए और दुर्बल घटकों के लिए करुणा और आदर का भाव दिखा कर सभी का प्यार और प्रशंसा प्राप्त करेंगे।व्यापारियों को अनपेक्षित रूप से वित्तीय सहायता मिलेगी जिससे वे अपनी उत्पादकता और व्यवसाय का विकास कर सकेंगे।अचल संपत्ति कारोबार से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा। लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे व्यावहारिक रूप से काम करे और पैर जमीन पर जमायें। कोई हवाई महल का निर्माण नहीं होगा।शिक्षकों के लिए शुभ दिन है। आज उन्हें वेतन वृद्धि मिल सकती है।

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