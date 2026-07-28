Capricorn August Horoscope 2026: अगस्त 2026 मकर राशि वालों के लिए प्रगति, आर्थिक मजबूती और महत्वपूर्ण निर्णयों का महीना साबित हो सकता है। वैदिक पंंचांग के अनुसार इस महीने 1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश होगा। वहीं 2 अगस्त को मंगल का मिथुन राशि में गोचर और 5 अगस्त को बुध का कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही 17 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में गोचर आपकी कुंडली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएंगे।

वहीं बुधादित्य राजयोग, गजकेसरी राजयोग, महालक्ष्मी राजयोग और हंस राजयोग का प्रभाव भाग्य, धन, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहा है। हालांकि कुछ मामलों में धैर्य और सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है अगस्त का महीना…

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प्रमोशन और इंक्रीमेंट हो सकता है

अगस्त का महीना नौकरीपेशा लोगों के लिए नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र का कन्या राशि में गोचर भाग्य का साथ दिलाएगा, जिससे लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना रहेगी। वहीं 2 अगस्त को मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश कार्यक्षेत्र में कंपटीशन बढ़ा सकता है, लेकिन आपकी मेहनत भी रंग लाएगी।

वहीं 5 अगस्त के बाद बुध के कर्क राशि में आने और बुधादित्य राजयोग बनने से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। साथ ही नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं 17 अगस्त के बाद सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी और पदोन्नति या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। हंस राजयोग भी आपको आध्यात्मिक बना सकता है।

व्यापार का हो सकता है विस्तार

व्यापारियों के लिए अगस्त लाभदायक साबित हो सकता है। महालक्ष्मी राजयोग और गजकेसरी राजयोग का प्रभाव आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक रहेगा। नए निवेश, साझेदारी और कारोबार विस्तार की योजनाओं में सफलता मिलने के योग हैं। विदेश या दूसरे शहरों से जुड़े व्यापार में भी लाभ मिल सकता है।

रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि महीने के मध्य में बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और बचत बढ़ाने में सफलता मिलेगी।

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सोच सकारात्मक होगी

स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना सामान्य से अच्छा रहेगा। हालांकि मंगल का प्रभाव आपको अधिक व्यस्त रख सकता है, जिससे थकान, अनियमित दिनचर्या या नींद की कमी महसूस हो सकती है। पेट और पाचन संबंधी छोटी-मोटी समस्याओं से बचने के लिए खान-पान पर ध्यान दें। मानसिक तनाव कम रहेगा और गुरु के प्रभाव से सकारात्मक सोच बनी रहेगी।

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संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के संकेत

वैवाहिक जीवन में इस महीने मधुरता बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध पहले से बेहतर होंगे और परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना बन सकती है। बुधादित्य राजयोग और गजकेसरी राजयोग रिश्तों में संवाद बेहतर करेंगे, जिससे पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं।

संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने के भी संकेत हैं। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।