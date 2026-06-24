Cancer July Horoscope 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार जुलाई का महीना ग्रहों नक्षत्रों की चाल के लिहाज से खास रहने जा रहा है। क्योंकि इस महीने कई बड़े राजयोग बन रहे हैं और कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को वैभव के दाता शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और फिर 16 जुलाई को मान- सम्मान के दाता सूर्य का कर्क राशि में गोचर करेंगे। साथ ही कर्क राशि में शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण। वहीं इस महीने गुरु और चंद्रमा के प्रभाव से बनने वाला गजकेसरी बनेगा।

वहीं इस महीने हंस राजयोग भी बना रहेगा। साथ ही 27 जुलाई को मीन राशि में कर्मफल दाता शनि का वक्री होंगे। ऐसे में इन ग्रहों का गोचर और राजयोग का प्रभाव कर्क राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ सकता है है। इस दौरान पारिवारिक जीवन, संपत्ति, करियर और आर्थिक मामलों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है जुलाई का महीना…

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सूर्य देव की रहेगी विशेष कृपा

वैदिक ज्योतिष के अनुसार जुलाई का महीना नौकरीपेशा कर्क राशि वालों के लिए प्रगति के संकेत लेकर आ रहा है। सूर्य के आपकी राशि में आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं।

नए प्रोजक्ट मिल सकते हैं

व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों और नए प्रोजक्ट का लाभ मिल सकता है। भद्र राजयोग का प्रभाव संचार, मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षा और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। हालांकि महीने के लास्ट सप्ताह में शनि के वक्री होने से कुछ योजनाओं में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें।

वेतन वृद्धि हो सकती है

आर्थिक दृष्टि से जुलाई 2026 कर्क राशि वालों के लिए सकारात्मक रहने वाला है। शुक्रादित्य राजयोग धन आगमन के नए रास्ते खोल सकता है। वेतन वृद्धि, बोनस, कमीशन या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

गजकेसरी योग के प्रभाव से संपत्ति, वाहन या घर से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। महीने के मध्य के बाद निवेश संबंधी फैसले सोच-समझकर लें।

गलतफहमियां दूर हो सकती हैं

प्रेम संबंधों के लिए यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। प्रेमी जोड़ों के बीच चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। जो लोग अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं, उन्हें परिवार का समर्थन मिलने की संभावना है।

विवाहित जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस से बचने की सलाह दी जाती है।

मांगलिक कार्य हो सकता है

परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

पेट संबंधी परेशानी हो सकती है

वैदिक ज्योतिष अनुसार स्वास्थ्य के मामले में जुलाई का महीना सामान्य से अच्छा रहेगा। सूर्य के आपकी राशि में आने से ऊर्जा और आत्मबल में वृद्धि होगी। हालांकि मौसम परिवर्तन के कारण पेट, पाचन और त्वचा संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।