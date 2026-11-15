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कर्क राशि – आज का राशिफल (Kark Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 15 नवंबर 2026 कर्क राशि – आज का राशिफल (Kark Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 15 नवंबर 2026

आज का कर्क राशि का राशिफल (15 नवंबर): अभिभावकों को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होगा। वे अपने अध्ययन या पाठ्य गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और वे प्रसिद्ध हो जाएंगे।नया काम ढूंढ रहे लोगों की कुछ नए असरदार व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है। उन्हें प्रभावित करने का पूरा प्रयत्न करें।विधि के क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने कर्मक्षेत्र और व्यवसाय को स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएंगे।अचल संपत्ति के दलालों को सलाह हैं कि किसी भी भागीदारी का व्यवहार करते समय अत्यधिक सावधान रहें। उन्हें चाहिए कि सामने वाले पक्ष के विषय में पूरी सही जानकारी प्राप्त करें और देख लें कि सब एकदम सही है।छात्र आज कठिन गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। उन्हें इस बात से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि वे क्या कर रहे हैं।कलाकार आज अपने नए जीवन शैली से समन्वय नहीं कर पायेंगे। वे अपने भूतकाल के विचारों से अपने आप को निष्क्रिय और दुखी महसूस करेंगे।

Kark Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 15 November 2026: जानें आज का दिन कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kark राशिफल (15 नवंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

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Updated: 03:53 AM

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