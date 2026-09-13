Kark Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: जानें आज का दिन कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kark राशिफल (13 सितंबर 2026)।
Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…
Updated: 03:51 AM
राशि
प्रेमी युगल आज साथी से सकारात्मक इशारा पाकर बेहद प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और अपने भविष्य के लिए उचित निर्णय ले सकते हैं।मनोरंजन हेतु नौकाविहार या जहाजी सैर के योग हैं। डॉक्टर के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा क्योंकि उनके अधीनस्थ आज बिना उनके निर्देशों के अपने-अपने काम पुरा करेंगे। शेयर बाजार के निवेशकों…
बेरोजगारों को आज सहकारी संस्थाओं की ओर से नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं।श्रमिकों द्वारा पुकारी गई अनापेक्षित हड़ताल प्रकल्प में इंजीनियरों के लिए समस्याएं खड़ी कर सकती है। आज उन्हें समस्याओं से कुशलतापूर्वक निपटना पड़ेगा।आज बाजार का उतार चढ़ाव निवेशकों को अनापेक्षित मुनाफा दिलाएगा। वे वास्तव में बहुत बड़ा लाभ पा सकते हैं यदि सोच…
बच्चों आज किसी बात पर सलाह और प्रोत्साहन की अपेक्षा कर सकते हैं। उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना सिखाएं।वैद्यकीय व्यवसायी आज स्थिर गति से कार्य करेंगे उनके नियमित क्रियाकलापों के बिच आज कोई बाधा नहीं आएगी।शेयर बाजार के निवेशकों और उनके परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों के लिए रोमांचक दिन रहेगा।नटखट…
शादीशुदा जोड़े एक रोमांटिक प्यारे दिन का इंतजार कर सकते हैं।अपने प्रियतम के साथ आज छुट्टी मना सकते हैं। व्यवसायी और उद्यमी आज कुछ दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर दस्तखत करेंगे जो उनके लिए भविष्य में बहुत ही लाभदायक होंगे। अचल संपत्ति के व्यवसायियों के लिए समाज के प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ व्यक्तियों से बनाएं हुए…
अविवाहित व्यक्तियों को चाहिए कि अपने मित्रों को पार्टियों और समारोहों में हिस्सा लें, जिससे संभावित प्रेमी से भेंट हो सके।बच्चे आज खुद को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। उनको मामूली खरोंच या चोट हुई, तब भी पूरा परिवार परेशान हो जायेगा।आप पर्यटन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अपनी यात्रा…
आप जिससे प्यार करते हैं उनसे मिलिए और मिलन का आनंद लीजिये।परिवार के वयस्क आज बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। वे दूसरे सदस्यों के साथ भी मिलजुल कर आनंद मग्न रहेंगे।नौकरी के लिए प्रात्यक्षिक दिए हुए और परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अच्छे समाचार मिलेंगे।छात्रों को आज अपने अगले स्तर के पढाई की तैयारी…
इस सप्ताह पैसों के लेन-देन में आपको काफी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या नुकसान से बचा जा सके।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, रोजाना की तरह काम चलते रहेंगे।जो वकील इस सप्ताह अपने केस जीतेंगे, उनके मुवक्किलों से बहुत प्रशंसा प्राप्त होगी। वे…
स्टडी टूर (शैक्षणिक यात्रा) पर जा रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह छोटी-मोटी दुर्घटनाओं की आशंका है; जंगल और नदी-नालों के रास्तों से यात्रा करने से बचें तो बेहतर होगा।आपके द्वारा आयोजित किसी ट्रिप (यात्रा) में कमजोर व्यवस्था या खराब तैयारियों की वजह से दोस्तों और…
टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।छात्रों को इस सप्ताह प्रोजेक्ट्स पूरे करने में परेशानी आ सकती है, विशेषकर तकनीकी (टेक्निकल) क्षेत्रों की पढ़ाई करने वालों को कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।इस सप्ताह आप ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर रहेंगे…
परिवार में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको इस सप्ताह परिवार के साथ बाहर जाने का प्लान रद्द करना पड़ सकता है।इंजीनियरिंग, टेक या मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह सप्ताह काफी मेहनत भरा रहेगा। ध्यान लगाने के लिए उन्हें शांत माहौल की जरूरत होगी।खिलाड़ी इस सप्ताह खुद…
मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त और भागदौड़ भरा रहने वाला है, जिससे उनके सब्र का इम्तिहान हो सकता है।कलाकारों, विशेषकर पेंटर्स को इस सप्ताह किसी बड़े और मान्यता प्राप्त आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल सकता है।सामाजिक तौर पर आपकी लोकप्रियता काफी बढ़ेगी और आपको कई पार्टियों और समारोहों के न्यौते मिलेंगे। आपके…
कानूनी पेशे से जुड़े लोग इस सप्ताह घरेलू या पारिवारिक मामलों में व्यस्त रह सकते हैं। उन्हें इन समस्याओं को सुलझाने के लिए काम से कुछ समय निकालना या छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है।इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों का पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा।इस सप्ताह कारोबारियों को कुछ वित्तीय…
मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…
वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…
मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…
कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…
इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…
कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…
तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…
वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…
धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…
मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…
कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…
मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…
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