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कर्क राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Kark Rashi) | 10 अक्टूबर 2026 कर्क राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Kark Rashi) | 10 अक्टूबर 2026

आज का कर्क राशि का राशिफल (10 अक्टूबर): प्रेमी युगल आज साथी से सकारात्मक इशारा पाकर बेहद प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और अपने भविष्य के लिए उचित निर्णय ले सकते हैं।मनोरंजन हेतु नौकाविहार या जहाजी सैर के योग हैं। स्थावर और जंगम मालमत्ता के व्यवसायियों के लिए उत्तम दिन है। दलाल वर्ग व भवन निर्माताओं के लिए नए काम शुरू करने की लिए शुभ दिन है।शेयर बाजार के निवेशकों और दलालों की आज कुछ नए ग्राहकों से भेंट होगी जो बहुत लाभदायक सिद्ध होगी।राजनेताओं को आज अपने सुनिश्चित ध्येय और विचारों के लिए विरोधी पक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सौभाग्यवश वे इस स्थिति से बहुत आसानी से बाहर आ सकेंगे।लंबी बीमारी से पीड़ित शय्या ग्रस्त मरीज उचित दवा और देखभाल से जल्द ही ठीक हो जाएंगे।

Kark Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 10 October 2026: जानें आज का दिन कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kark राशिफल (10 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

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Updated: 05:30 AM

राशि

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11 अक्टूबर को शुक्र-चंद्र बनाएंगे कलात्मक योग, मिथुन, तुला और धनु राशि को आर्थिक लाभ के योग

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कुंवारे व्यक्ति आज बहुत खुश हो सकते…

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