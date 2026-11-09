Kark Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 09 November 2026: जानें आज का दिन कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kark राशिफल (09 नवंबर 2026)।

आज का कर्क राशि का राशिफल (09 नवंबर): प्रेमी युगल आज साथी से सकारात्मक इशारा पाकर बेहद प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और अपने भविष्य के लिए उचित निर्णय ले सकते हैं।जो लोग अचल संपत्ति के दलाल हैं उन्हें सलाह है ग्राहकों से बहुत स्पष्ट और अवश्य संभावी बातें करें, क्योंकि आगे जाकर वे इस बात का उलाहना दे सकते है कि उन्हें सब बातें स्पष्ट नहीं की गई।आज परीक्षा देने वाले छात्रों को अपनी प्रश्नपत्रिका कठिन लगेगी।राजनेताओं को आज अपने सुनिश्चित ध्येय और विचारों के लिए विरोधी पक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सौभाग्यवश वे इस स्थिति से बहुत आसानी से बाहर आ सकेंगे।जो लोग मनोरंजन व्यापार में हैं, उन्हें आज अपनी बातचीत में कूटनीतिक और सतर्क रहने की जरूरत है।लंबी बीमारी से पीड़ित शय्या ग्रस्त मरीज उचित दवा और देखभाल से जल्द ही ठीक हो जाएंगे।

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