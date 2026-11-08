Kark Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 08 November 2026: जानें आज का दिन कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kark राशिफल (08 नवंबर 2026)।

आज का कर्क राशि का राशिफल (08 नवंबर): कुंवारे व्यक्ति आज बहुत खुश हो सकते है, क्योंकि आज उनके सितारे बुलंदी पर है और उनके अपने जीवनसाथी के मिलने के योग बन रहे हैं।जो लोग अचल संपत्ति के व्यवसाय में हैं उनका आज का दिन बहुत व्यस्त रहने की संभावना है। अनेक फोन, ग्राहकों से संपर्क होंगे और उनके सौदा तथा व्यवहार पूर्ण होंगे।उच्च शिक्षा पूरी करने की प्रक्रिया में आज छात्रों को अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता हैं।कोई गुरु या सलाहकार राजनायकों को राजनैतिक परिवेश में आशाजनक आधार स्तंभ के निर्माण में सहायता देगा।जो लोग मनोरंजन व्यापार में हैं उन्हें आज कुछ नुकसान हो सकता है। उन्हें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि नए रिश्ते न बनाए या अतीत के रिश्ते में शामिल न हों।दीर्घ बीमारियों से पीड़ित आज निकट सम्बंधियों की प्यार और देखरेख के कारण बहुत राहत और आराम का अनुभव करेंगे।

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