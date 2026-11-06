Kark Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 06 November 2026: जानें आज का दिन कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kark राशिफल (06 नवंबर 2026)।

आज का कर्क राशि का राशिफल (06 नवंबर): प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ सुखद समय बिता बिताएंगे। जो लोग नई नौकरी की खोज कर रहे हो, उन्हें नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसी के कारण उन्हें प्रसिद्धि और नई पहचान भी मिलेगी।वकीलों को आज कुछ नए मुक़दमे मिल सकते हैं। जिनसे उन्हें सम्मान और धन लाभ होगा।कानूनी कठिनाइयां या अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप की संभावना दिखाई देती है, इस कारण आज बिल्डरों को क़ानूनी दायरों में रहकर काम करना होगा।अब तक की परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलाने वाले छात्र आने वाली परीक्षा के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगें।जो महिलाएं सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और फिल्मी कलाकार हैं उन्हें आज अपमान सहना पड़ सकता है, अगर वे बहुत सावधान न रहीं तो।

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