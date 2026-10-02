Kark Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 02 October 2026: जानें आज का दिन कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kark राशिफल (02 अक्टूबर 2026)।
Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…
Updated: 03:53 AM
राशि
मेष राशि के लोग आम तौर पर…
वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति…
मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के…
कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते…
इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत…
कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ…
तुला राशि के लोग अन्य लोगों के…
वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध…
धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत…
मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति…
कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक…
मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के…
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