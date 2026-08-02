Newsletters
LIVE TV

कर्क राशि – आज का राशिफल (Kark Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 02 अगस्त 2026 कर्क राशि – आज का राशिफल (Kark Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 02 अगस्त 2026

आज का कर्क राशि का राशिफल (02 अगस्त): एकाकी जन आज अपने सच्चे प्रेमी से मिलेंगे।अचल संपत्ति के दलालों को सलाह हैं कि किसी भी भागीदारी का व्यवहार करते समय अत्यधिक सावधान रहें। उन्हें चाहिए कि सामने वाले पक्ष के विषय में पूरी सही जानकारी प्राप्त करें और देख लें कि सब एकदम सही है।छात्रों को अभी दूसरे लोगो के साथ दोस्ती करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई से हट सकता है जो बहुत नुकसानदायक हो सकता है।राजनीतिज्ञ आज असरदार और प्रभावशाली लोगों की नजरों में आ सकेंगे जो उनके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होगाकलाकारों को चाहिए कि वे अपने और अपनी कला के लिए दर्शकों द्वारा की हुई विपरीत आलोचना की तरफ़ ज्यादा ध्यान ना दें।आज आपकी सेहत बिल्कुल बढ़िया रहेगी। इसलिए बीमार पड़ने के बारे में चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है।

Kark Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 02 August 2026: जानें आज का दिन कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kark राशिफल (02 अगस्त 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

और पढ़ें

Last Story Added: 05:30 AM

राशि

आज का टैरो राशिफल 2 अगस्त 2026, Aaj Ka Tarot Rashifal 2 August 2026, Tarot Rashifal 2 August 2026, today tarot horoscope 2 August 2026, daily tarot horoscope hindi, आज का टैरो कार्ड राशिफल 2 अगस्त 2026, monthly horoscope august 2026, tarot card reading today, aaj ka tarot horoscope, aries tarot horoscope today, taurus tarot horoscope today, gemini tarot horoscope today, cancer tarot horoscope today, leo tarot horoscope today, virgo tarot horoscope today, libra tarot horoscope today, scorpio tarot horoscope today, sagittarius tarot horoscope today, capricorn tarot horoscope today, aquarius tarot horoscope today, pisces tarot horoscope today,
Aaj Ka Tarot Rashifal 2 August 2026: 12 राशियों के लिए बड़े अवसर, प्रेम, धन और सफलता के संकेत, जानें दैनिक टैरो राशिफल

आज का टैरो राशिफल 2 अगस्त 2026: आज कुछ राशियों को करियर और आर्थिक मामलों में नई उपलब्धियां मिल सकती…

Aaj Ka Rashifal 02 August 2026, today horoscope
Aaj Ka Rashifal 02 August 2026: आज गजानन संकष्टी चतुर्थी पर बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, जानिए 12 राशियों का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 02 August 2026 (आज का राशिफल): फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है।…

weekly horoscope 3 to 9 august 2026, saptahik rashifal 3 to 9 augsut 2026,Saptahik rashifal 3-9 August 2026, Saptahik rashifal, Weekly Horoscope, Weekly Horoscope 3-9 August 2026, This week Lucky Zodiac signs, Weekly Lucky Zodiac signs, august first week lucky zodiac signs, साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक लकी राशियां 3-9 अगस्त 2026,weekly lucky zodiac 3 To 9 August 2026, weekly lucky horoscope 3 To 9 August 2026, August horoscope 2026, वीकली राशिफल 3 से 9 अगस्त 2026, मेष से मीन राशिफल, august horoscope 2026
अगस्त माह के पहले सप्ताह इन 7 राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक असर, जानें 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल

साप्ताहिक राशिफल 3 से 9 अगस्त 2026: अगस्त माह के इस सप्ताह में बुध राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका असर 12…

राशिफल

मेष
मेष

आप आज कुछ अस्वस्थ महसूस कर सकते है। आपको अपने प्रियजनों से दूर रहना होगा।अविवाहित आज अपने पालकों और परिवार के साथ आनंद से दिन व्यतीत करेंगे।बुजुर्गों के लिए एक अच्छा और खुशहाल दिन है। वे हर उम्र के लोगों से मिलेंगे। वे अपने अनुभव और जीवन के लिए उत्साह के साथ युवाओं के लिए…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

आज अपने प्रेमी के साथ शाम बिताने का मौका मिल सकता हैं, इसलिये प्रणयबद्ध युगल प्रसन्नता का अनुभव करेंगें। नया काम ढूंढ रहे लोगों की कुछ नए असरदार व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है। उन्हें प्रभावित करने का पूरा प्रयत्न करें।वकीलों को आज कुछ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सीधे सीधे अपनी राय देनी पड़ सकती…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

विवाहित जन आज अपने साथी और बच्चों के साथ शाम बिताएंगे, कुल मिलाकर आज की शाम सुखद गुजरेगी।अभिभावकों को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होगा। वे अपने अध्ययन या पाठ्य गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और वे प्रसिद्ध हो जाएंगे।बेरोजगार आज कुछ नए लोगों से मिलेंगे जो उनकी नियुक्ति में बहुत मददगार साबित हो सकते…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

एकाकी जन आज अपने सच्चे प्रेमी से मिलेंगे।अचल संपत्ति के दलालों को सलाह हैं कि किसी भी भागीदारी का व्यवहार करते समय अत्यधिक सावधान रहें। उन्हें चाहिए कि सामने वाले पक्ष के विषय में पूरी सही जानकारी प्राप्त करें और देख लें कि सब एकदम सही है।छात्रों को अभी दूसरे लोगो के साथ दोस्ती करने…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जो लोग एकाकी हैं उन्हें अपने भविष्य के प्रति जागरूक होकर कुछ नए उत्तरदायित्व संभाल लेने चाहिए।बड़े भाई नए प्रकल्प के गठन के लिए आर्थिक मदद देंगे।विधि के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों को सलाह है कि अपने विवेकबुद्धि और विचारों का अनुसरण करें। ऐसा करने से आज वे गलत नहीं होंगे।आज छात्र पूरी मेहनत से…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

आपका वयस्कों के प्रति आदर भाव और प्रेम उन्हें प्रसन्न करेगा। यह प्रसन्नता पूरे परिवार में स्पष्ट दिखाई देगी।प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले आज प्रसन्न और खुश होंगे इसीलिए आज अपना काम भी संतोषजनक ढंग से करेंगे।लेखापाल पेशावर आज उन्नति या अपने काम के संदर्भ में विकास के अवसर पा सकते हैं।आज छात्र…

और पढ़ें
तुला
तुला

आज कुछ अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता हैं जिसके चलते आप अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई आज माता-पिता के लिए चिंता का विषय हो सकती है। वे शायद अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।खोजकर्ताओं का एक समूह आपको उनकी यात्रा में शामिल होने…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

आज आप बहुत संयमित मानसिक स्थिति में रहेंगे। इस दशा में आप घरेलु विवादों को सुलझाने में सफल होंगे। शिक्षा हेतु बाहर पढाई कर रहे बच्चे आज अचानक घर आ सकते हैं। उनके इस तरह आने से घर में प्रसन्नता का सुखद माहौल बनेगा।अगर परिवार के साथ बाहर सैर सपाटे पर जाने की योजना बना…

और पढ़ें
धनु
धनु

बच्चे आज खुद को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। उनको मामूली खरोंच या चोट हुई, तब भी पूरा परिवार परेशान हो जायेगा।स्वास्थ्य सेवा कर्मी जो अपना निजी अस्पताल खोलना चाहते हैं, इस दिशा में प्रयत्न शुरू कर देंगे।शेयर बाजार के निवेशकों को आज शेयरों पर सट्टा लगाने या जोखिम उठाने से बचने की सलाह दी जाती…

और पढ़ें
मकर
मकर

अविवाहितों को किसी अनापेक्षित मार्ग से आज विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं।शेयर बाजार के मधास्था और प्रतिस्पर्धियों को आज अत्यधिक उतार चढाव के प्रति जागरूक रहना होगा। विशेष कर तब जब वे किसी ग्राहक की रकम का निवेश कर रहे हों।उद्यमी स्वाभाव वाले राजनायिकों के लिए आज ख्याति और उत्थान के अच्छे योग हैं।…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

आज आप अपने पप्रियतम की ओर से उपेक्षित महसूस करेंगे। रूमानी पल तनाव और मनमुटाव में बदल सकते हैं।अब तक की परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलाने वाले छात्र आने वाली परीक्षा के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगें।राजनैतिक आज जनता से एक नए अंदाज में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जिसका स्वागत किया…

और पढ़ें
मीन
मीन

विवाहित जोड़े के लिए आज का दिन सुखद और रूमानी होगा।बच्चे अपनों से बड़ों के लिए और दुर्बल घटकों के लिए करुणा और आदर का भाव दिखा कर सभी का प्यार और प्रशंसा प्राप्त करेंगे।बेरोजगार कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी के प्रस्ताव या नए अवसर मिल सकते हैं। आज पुराने दोस्तों…

और पढ़ें
मेष
मेष

किसी अम्यूजमेंट पार्क या पिकनिक स्पॉट पर जाने से टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच आपसी तालमेल और जुड़ाव बहुत बेहतर होगा।काम के सिलसिले में इस सप्ताह आपकी मुलाक़ात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है, और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने से एक नया रोमांस शुरू हो सकता है।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

अकाउंटेंट्स को इस सप्ताह किसी नई कंपनी से जुड़ने का जॉब ऑफर मिल सकता है। यह आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कदम साबित हो सकता है।लंबे समय से परेशान कर रहे सिरदर्द, पीठ दर्द या दांत दर्द जैसी तकलीफों से इस सप्ताह आपको काफी राहत मिलेगी।मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

तकनीकी प्रोफेशनल्स इस सप्ताह अपने करियर के शिखर पर महसूस करेंगे, जिससे वे नए क्षेत्रों और संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रेरित होंगे।डॉक्टरों और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्तता भरा लेकिन संतोषजनक रहेगा।अकाउंटेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने मौजूदा प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले किसी एक्सपर्ट की…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

राजनीति से जुड़े लोगों को जनता के सामने कोई भी बयान देने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुन लेनी चाहिए।सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को ऑफिस में सुधार देखने के लिए थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि चीजें रातों-रात नहीं बदलतीं।जो मेडिकल प्रोफेशनल्स अपना खुद का अस्पताल या क्लिनिक (डिस्पेंसरी) खोलना चाहते हैं, वे इस सप्ताह इस…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या प्रमोशन होने के अच्छे योग हैं।छात्रों को अपने दोस्तों या सहपाठियों से बात करते समय…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

लंबे समय से बीमार और बिस्तर पर पड़े मरीजों की सेहत में सही दवा और देखभाल से जल्द ही सुधार होगा।इस सप्ताह टीचर्स को कोई सरप्राइज मिल सकता है, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की खबर।अकाउंटेंट्स के लिए यह सप्ताह काफ़ी थका देने वाला हो सकता है। वे अपने काम पर ध्यान…

और पढ़ें
तुला
तुला

पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन राजनेताओं (पॉलिटिशियन्स) को उतनी तवज्जो या महत्व नहीं देंगे जो सफल होने के लिए अपनी जी-जान लगा रहे हैं।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) को इस सप्ताह सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। उनकी सारी मेहनत अब रंग लाएगी।इस सप्ताह आप ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर रहेंगे और खुद…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

वकालत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस सप्ताह किसी नए केस में कुछ अजीब और हैरान करने वाली समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।राजनीति से जुड़े लोग इस सप्ताह आम जनता और अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के बीच काफी लोकप्रिय रहेंगे।टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े लोग इस सप्ताह काम के घंटों के बाद अपने…

और पढ़ें
धनु
धनु

इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध को आपके माता-पिता की ओर से औपचारिक मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।शायद छात्र इस सप्ताह होने वाले स्कूल टूर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।जूनियर कर्मचारियों (या आपके अधीन काम करने वाले लोगों) का प्रदर्शन इस सप्ताह उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा, जिससे काम समय पर पूरा करने में देरी…

और पढ़ें
मकर
मकर

जो बिजनेस डील (व्यापारिक सौदे) फाइनल होने के करीब थीं, उनमें इस सप्ताह अचानक कोई रुकावट आ सकती है। इससे काम में लंबी देरी होने की आशंका है।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा राहत भरा रहेगा, क्योंकि उनकी डील्स और कागजी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे।बाज़ार में उछाल आने से इस सप्ताह…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।हायर स्टडीज (उच्च शिक्षा) की प्लानिंग कर रहे बच्चे इस सप्ताह आपसे सलाह और सपोर्ट के लिए आ सकते हैं। उनकी समझदारी देखकर आपको गर्व और बेहद खुशी महसूस होगी।तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे जो लोग…

और पढ़ें
मीन
मीन

स्टडी टूर (शैक्षणिक यात्रा) पर जा रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह छोटी-मोटी दुर्घटनाओं की आशंका है; जंगल और नदी-नालों के रास्तों से यात्रा करने से बचें तो बेहतर होगा।राजनेताओं की महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे अपने विचारों या योजनाओं को जमीन पर…

और पढ़ें
मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस राशि के जातक आत्ममंथन से लेकर मानसिक तनाव से निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं। इस माह शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में थोड़ा मिला-जुला असर आपको देखने को मिल सकता है। माह के आरंभ में थोड़ा…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों को  धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच से लेकर मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान  कर सकता है। इस राशि के जातक नौकरी या फिर व्यापार के कारण कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों को कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है। सूर्य 15 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और फिर दूसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में माह के मध्य तक इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मेहनत, उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने वाला महीना माना जाता है। इस राशि के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही जुलाई के मध्य में सूर्य भी गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये माह नए अवसरों, आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। इस महीने आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आप धैर्य, संयम के साथ कोई कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता अवश्य मिल सकती है।…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में मजबूती आने के साथ आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इस समय आपकी प्राथमिकता धन कमाने के साथ-साथ इसकी बचत करने में ध्यान दें।…

और पढ़ें
तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को मिलेजुले रिजर्ट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे , जिससे करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के शुभ साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं…

और पढ़ें
धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही करियर, उच्च शिक्षा और यात्रा से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से…

और पढ़ें
मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए काम- कारोबार के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से आर्थिक मामलों में सुधार और रुके हुए कामों में गति मिलने के संकेत हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साझेदारी,…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से साझेदारी, दांपत्य जीवन और नए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव…

और पढ़ें
मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शुभ और प्रगति देने वाला रह सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से नौकरी और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति…

और पढ़ें

राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

और पढ़ें
वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

और पढ़ें
मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

और पढ़ें
कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

और पढ़ें
सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

और पढ़ें
कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

और पढ़ें
तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

और पढ़ें
वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

और पढ़ें
धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

और पढ़ें
मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

और पढ़ें
कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

और पढ़ें
मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…

और पढ़ें

टॉप स्टोरीज