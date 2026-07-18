Kark Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 18 July 2026: आज चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में और सूर्य देव का आपकी ही राशि कर्क में विराजमान होना आपके आत्मविश्वास और डिसीजन मेकिंग को मजबूत करेगा। साथ ही आज बन रहे रवि योग और वरीयान योग आपके लिए कई शुभ अवसर लेकर आए हैं। रुके हुए कार्य बनेंगे और मेहनत का उचित परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है।

व्यापारियों के लिए आज का दिन अनुकूल सिद्ध हो सकता है। रवि योग के प्रभाव से नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ेगा और किसी महत्वपूर्ण सौदे में सफलता मिलने की संभावना है। वहीं आज साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें। वरीयान योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं।

वैदिक ज्योतिष अनुसार सेहत की बात करें तो दिन सामान्य रहेगा, लेकिन भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर होगी और परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी विश्वास मजबूत होगा और भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।