Budhaditya Rajyoga 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और बुध की युति को बेहद शुभ माना जाता है। जब कुंडली या गोचर में सूर्य और बुध एक ही राशि में आते हैं तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है। सितंबर 2026 में एक बार फिर ऐसा ही शुभ संयोग बनने जा रहा है। पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से बुध देव विराजमान रहेंगे। सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करते ही बुध और सूर्य की युति बनेगी और बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस योग का प्रभाव कई राशियों पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर कन्या, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय सकारात्मक साबित हो सकता है।

कैसे बनेगा बुधादित्य राजयोग?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा और बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार एवं तर्क का कारक माना जाता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 17 सितंबर 2026 को सूर्य देव सुबह 7 बजकर 56 मिनट पर कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस समय बुध देव पहले से ही कन्या राशि में मौजूद रहेंगे। सूर्य और बुध के एक ही राशि में आ जाने से दोनों ग्रहों की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष में बुधादित्य योग कहा जाता है। यह राजयोग 26 सितंबर तक बना रहेगा।

आपको बता दें कि कन्या राशि बुध की अपनी राशि होने के साथ-साथ उनकी उच्च राशि भी मानी जाती है। ऐसे में कन्या राशि में सूर्य-बुध की युति को ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाता है। हालांकि किसी व्यक्ति की जन्मकुंडली में इस योग का वास्तविक फल उसकी लग्न, ग्रहों की स्थिति और दशा-अंतर्दशा पर भी निर्भर करता है।

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बुधादित्य राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी और करियर से जुड़े मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल की प्रशंसा हो सकती है। कारोबार करने वाले जातकों को नई डील या महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर मिलने के योग बन सकते हैं। आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

बुधादित्य राजयोग का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य-बुध की युति आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकती है। आय के नए स्रोत बनने के साथ रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर जिम्मेदारी या पद में बदलाव का अवसर मिल सकता है। कारोबारियों के लिए नए संपर्क भविष्य में लाभ का कारण बन सकते हैं।

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बुधादित्य राजयोग का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए काफी अहम माना जा सकता है। बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। बातचीत और अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने की क्षमता आपको लाभ दिला सकती है।

बुधादित्य राजयोग का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग भाग्य का साथ बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। नौकरी और कारोबार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटके किसी काम में सफलता मिलने की संभावना बन सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है।

बुधादित्य राजयोग से किन क्षेत्रों में मिल सकता है लाभ?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य और बुध की युति बुद्धि, प्रशासन, नेतृत्व, वाणी, व्यापार और करियर से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए इस दौरान नौकरी, कारोबार, शिक्षा, संचार और आर्थिक फैसलों से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी राजयोग का फल सभी लोगों के लिए समान नहीं होता। व्यक्तिगत परिणाम जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।