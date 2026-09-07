Budhaditya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति का विशेष महत्व माना गया है। सितंबर 2026 में एक ऐसा ही शुभ संयोग बनने जा रहा है, जिसका असर कई राशि के जातकों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। पंचांग के अनुसार 17 सितंबर 2026 को सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में पहले से बुध के मौजूद होने के कारण सूर्य और बुध की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष में बुधादित्य राजयोग कहा जाता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य देव 17 सितंबर को सुबह 7 बजकर 53 मिनट पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां बुध देव पहले से ही विराजमान हैं। ऐसे में कन्या राशि में बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध की कन्या राशि उच्च की मानी जाती है। वहीं यह राजयोग 26 सितंबर तक बनेगा। क्योंकि उसके बाद बुध देव तुला राशि में गोचर कर जाएंगे।

क्या होता है बुधादित्य राजयोग?

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, मान-सम्मान और प्रशासन का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और गणना से जुड़े हैं। जब सूर्य और बुध एक ही राशि में आ जाते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। कन्या राशि बुध की अपनी और उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए यहां बनने वाला सूर्य-बुध संयोग ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है।

इस योग के प्रभाव से जातकों में निर्णय लेने की क्षमता, कार्यकुशलता, संवाद शैली और व्यावसायिक समझ बेहतर होने की मान्यता है। खासतौर पर नौकरी, व्यापार, वित्तीय योजना और महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े मामलों में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

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कन्या राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी और कारोबार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपकी कार्यक्षमता की तारीफ हो सकती है। लंबे समय से अटके हुए कामों को गति मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार करने वालों को नए संपर्क और बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

आर्थिक मोर्चे पर भी समय अनुकूल रह सकता है। आमदनी के नए रास्ते तलाशने में सफलता मिल सकती है और सही योजना के साथ बचत बढ़ाने का मौका मिल सकता है।

सिंह राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिल सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होने के संकेत हैं।

नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पद से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबारियों के लिए भी यह समय नई रणनीति बनाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला हो सकता है।

वृश्चिक राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलने से महत्वपूर्ण काम पूरे हो सकते हैं। आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है।

आर्थिक मामलों में भी सुधार के संकेत हैं। पुराने निवेश, अटके हुए भुगतान या आय के किसी अतिरिक्त स्रोत से लाभ मिलने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।

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कुंभ राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव ( Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुधादित्य राजयोग आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नौकरी में तरक्की या आय बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में नए सौदे और संपर्क भविष्य में लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं।

इस दौरान धन से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचते हुए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा। आपकी बुद्धिमत्ता और व्यावहारिक सोच आपको आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति बनाने में मदद कर सकती है।

किन क्षेत्रों में मिल सकता है लाभ?

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार सूर्य-बुध की युति करियर, व्यापार, प्रशासन, शिक्षा, संचार, लेखन, वित्तीय योजना और निर्णय क्षमता से जुड़े मामलों के लिए शुभ मानी जाती है। इसलिए इस दौरान इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष अवसर मिलने की संभावना बताई जा रही है।

हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में इस योग का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्म राशि, लग्न, ग्रहों की स्थिति और दशा-अंतर्दशा पर निर्भर करता है। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।