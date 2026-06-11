ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और बुध की युति को बेहद शुभ माना जाता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 15 जून 2026 को मिथुन राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिष अनुसार यह राजयोग बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता, मान-सम्मान, करियर में उन्नति और आर्थिक लाभ दिलाने वाला माना जाता है। खासतौर पर कुछ राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है। मान- सम्मान मिल सकता है। यह फलित चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं किन राशियों को इस राजयोग से विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह ने 29 मई को मिथुन राशि में प्रवेश किया था। वहीं ग्रहों के राजा सूर्य देव 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे सूर्य और बुध की युति से मिथुन राशि में बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, प्रशासन और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार के ग्रह हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता मजबूत होती है और करियर में तरक्की के अवसर बढ़ते हैं।

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बुधादित्य राजयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

बुधादित्य राजयोग सिंह राशि वालों के लिए करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होने के संकेत हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। वहीं इस समय किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। वहीं इस अवधि में आपकी संतान की तरक्की हो सकती है।

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बुधादित्य राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए यह राजयोग शुभ अवसर लेकर आ सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली के कर्म भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ हो सकती है और पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। बिजनेस में नई डील फाइनल होने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। वहीं नौकरीपेशा लोगों का मनचाही जगह ट्रांसफर हो सकता है।

बुधादित्य राजयोग का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से नवम भाव बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान करियर में उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिल सकता है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। परिवार और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। निवेश से भी अच्छा फायदा मिलने की संभावना है। वहीं इस समय आप छोटी या बड़ी यात्रा कर सकते हैं। साथ ही आप धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस समय जो छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी मुराद पूरी हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।