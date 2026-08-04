Budhaditya Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 अगस्त 2026 को कर्क राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र में इस राजयोग को बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता, सफलता और मान-सम्मान का कारक माना जाता है। सूर्य आत्मबल, प्रशासन और प्रतिष्ठा के कारक हैं, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार के ग्रह माने जाते हैं।

ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति कई राशियों के लिए शुभ परिणाम देने वाली मानी जा रही है। विशेष रूप से कर्क, सिंह, तुला और कन्या राशि के जातकों को करियर, नौकरी और कारोबार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। हालांकि यह ज्योतिषीय आकलन है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार फल अलग-अलग हो सकते हैं। वहीं यह विश्लेषण चंद्र कुंडली के आधार पर किया जा रहा है।

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फ्यूचर पंचांग के अनुसार 5 अगस्त को व्यापार और बुद्धि के दाता बुध ग्रह शाम को 7 बजकर 54 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही सूर्य देव विराजमान हैं। ऐसे में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में बुधादित्य राजयोग को ज्ञान, नेतृत्व, संवाद कौशल और आर्थिक उन्नति का योग माना जाता है। जब सूर्य और बुध एक ही राशि में युति करते हैं तो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और कार्यकुशलता में वृद्धि होने की मान्यता है

बुधादित्य राजयोग का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

बुधादित्य राजयोग कर्क राशि वालों के आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि कर सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को नए क्लाइंट और लाभदायक सौदे मिलने की संभावना है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।

बुधादित्य राजयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग करियर में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलने से कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों को विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। विदेश या लंबी दूरी से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना रहेगी।

बुधादित्य राजयोग का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग करियर में सकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को बेहतर ऑफर मिल सकता है। व्यापार में नई रणनीति लाभ दिला सकती है और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क मजबूत होंगे।

बुधादित्य राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के लिए यह राजयोग आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से शुभ माना जा रहा है। निवेश से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापार में मुनाफा बढ़ सकता है और नौकरीपेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना रहेगी। लंबे समय से अटके हुए कार्यों में भी सफलता मिल सकती है।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।