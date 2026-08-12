Budhaditya Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 22 अगस्त 2026 को सिंह राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बुद्धि, नेतृत्व क्षमता, पद-प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नति और करियर में सफलता का कारक माना जाता है। सूर्य पहले से सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और बुध के यहां पहुंचने से यह शुभ योग बनेगा। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन सिंह, तुला, वृश्चिक और मेष राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। इन राशियों के लोगों को नौकरी, व्यापार, धन और सम्मान के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 22 अगस्त को बुध ग्रह शाम को 7 बजकर 32 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही सूर्य देव विराजमान हैं। ऐसे में सिंह राशि में सूर्य और बुध की युति बनेगी, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा।

बुधादित्य राजयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

बुधादित्य राजयोग सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना रहेगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नई जिम्मेदारी या अच्छा ऑफर मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने के संकेत हैं। व्यापार में नए निवेश से भविष्य में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बन रहे हैं।

बुधादित्य राजयोग का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए यह राजयोग आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। करियर में प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। कारोबार में नए संपर्क लाभ दिला सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है।

बुधादित्य राजयोग का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों को करियर में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को मनचाहा अवसर मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। व्यापारियों को बड़ा ऑर्डर या नई डील मिलने की संभावना है। निवेश से भी अच्छा लाभ मिल सकता है।

बुधादित्य राजयोग का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी और बेहतर पद प्राप्त हो सकता है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। आय में वृद्धि और धन संचय के नए अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक माहौल बना रहेगा।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।