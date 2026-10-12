Buddhaditya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और बुध की युति को बुधादित्य राजयोग के रूप में जाना जाता है। पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर 2026 को तुला राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है। मान्यता है कि बुधादित्य राजयोग बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, करियर और व्यापार से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। इस गोचर के चलते मकर, कुंभ और कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति, नौकरी में नए अवसर और कारोबार में लाभ की संभावना बन रही है।

फ्यूचर पंचांग अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य देव 17 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 51 मिनट पर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही बुध ग्रह विराजमान हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति से तुला राशि में बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। वहीं यहां पर शुक्र ग्रह के होने से सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग भी बनेगा।

मकर राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देने वाला हो सकता है। नौकरी में अपनी योग्यता दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत लाभदायक रह सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को नए संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है। हालांकि, धन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।

कुंभ राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग का प्रभाव नई योजनाओं और आमदनी के अवसरों के रूप में देखा जा सकता है। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को नए अवसरों की तलाश जारी रखनी चाहिए। कारोबार में मार्केटिंग, संचार और नए ग्राहकों से जुड़ी योजनाएं फायदेमंद हो सकती हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

कर्क राशि पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी या कामकाज में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की उम्मीद रह सकती है। परिवार के साथ मिलकर बनाई गई आर्थिक योजनाएं उपयोगी साबित हो सकती हैं। निवेश करने से पहले सभी पहलुओं की जांच करना जरूरी होगा।

क्या है बुधादित्य राजयोग का महत्व?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, गणना और व्यापार से जुड़ा ग्रह है। इन दोनों ग्रहों की युति को बुधादित्य राजयोग कहा जाता है। हालांकि, तुला राशि में सूर्य की स्थिति, बुध की वास्तविक स्थिति और दोनों ग्रहों के बीच की दूरी के आधार पर इसके फल में अंतर हो सकता है। इसलिए सभी राशियों पर इसका प्रभाव एक जैसा नहीं माना जाता।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।