Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में देखने को मिलता है। ऐसे ही ग्रहों के राजकुमार बुध इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में संचरण कर रहे हैं। ऐसे में वह किसी न किसी ग्रह के साथ संयोग करके शुभ राजयोगों का निर्माण हो रहा है। वहीं बुध जल्द ही यम के साथ संयोग करके नवपंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यम इस समय शनि की राशि मकर में संचार कर रहे हैं। ऐसे में बुध और यम के संयोग से बना नवपंचम राजयोग कुछ राशि के जातकों के लिए शुभ हो सकता है। इस राशि के जातकों को लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर की जा रही है। जानें बुध-यम के संयोग से बना नवपंचम राजयोग किन राशियों के लिए हो सकता है शुभ…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 12 सितंबर को बुध और यम 04:04 पी एम बजे एक-दूसरे से 120 डिग्री कोणीय स्थिति बना रहे हैं, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में यम को भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, मृत्यु, विनाश और पाप का प्रतीक माना जाता है। वह एख राशि में करीब 17-18 साल रहते हैं। ऐसे में यम के कर्मफल दाता शनि की राशि मकर में होने और बुध के अपनी राशि कन्या में होने से कुछ राशियों पर सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

मेष राशि पर नवपंचम राजयोग का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध-यम के संयोग से बना नवपंचम राजयोग काफी प्रभावशाली हो सकता है। इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। इस राशि की गोचर कुंडली के छठे भाव में बुध और दशम भाव में यम विराजमान है। ऐसे इस राशि के जातकों को करियर और कारोबार में काफी लाभ मिल सकता है। लंबे समय से करियर में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि, बेवजह खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो बेहतर होगा।

तुला राशि पर नवपंचम राजयोग का असर (Aries Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए भी नवपंचम राजयोग कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव कर सकता है। इस राशि के चौथे भाव में प्लूटो और बारहवें भाव में बुध संचरण कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को माता-पिता का पूरा सहयोग मिल सकता है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं और आपके काम को देखते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा मुनाफा मिलने के योग बन रहे हैं। बुध के बारहवें भाव में होने से अध्यात्म की ओर आपका अधिक झुकाव हो सकता है। ऐसे में आप अध्यात्मिक, दार्शनिक और मूढ़ रहस्यों में काफी रुचि रख सकते हैं। आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मक प्रतिभा में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार-चढ़ाव आ सकता है। इसलिए सोच-समझकर पैसा खर्च करें।

कुंभ राशि पर नवपंचम राजयोग का असर (Aries Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली के बारहवें भाव में यम और आठवें भाव में बुध विराजमान है। आमतौर पर आठवें भाव में किसी भी ग्रह का होना शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि नवपंचम राजयोग बनने से कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इस राशि के जातकों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आकस्मिक धन लाभ के साथ आमदनी के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। लंबे समय से चली आ रहा मानसिक तनाव भी समाप्त हो सकता है। भाग्य में वृद्धि के साथ आपको उच्च सफलता हासिल हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों की बात करें, तो कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के साथ-साथ लंबे समय से रुके कार्यों में सफलता के साथ सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है।

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर बप्पा की मूर्ति खरीदते समय बिल्कुल न करें ये गलतियां, जानिए नियम

जानें जुलाई से लेकर दिसंबर का राशिफल

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।