बुध कर्क राशि में वक्री 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को पावरफुल ग्रहों में से एक माना जाता है। बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करने के साथ-साथ व्रकी, मार्गी, अस्त और उदित होते हैं। इस समय बुध की स्थिति की बात करें, तो कर्क राशि में शुक्र और गुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है। ऐसे में कर्क राशि में त्रिग्रही के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। वहीं 29 जून को बुध इसी राशि में वक्री होने वाले हैं। बुध के वक्री होने से कुछ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है, तो कुछ राशि के जातकों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं पंडित केपी शुक्ल से बुध का वक्री होना क्यों माना जा रहा इतना महत्वपूर्ण…

द्रिक पंचांग के अनुसार बुध कर्क राशि में ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। 29 जून 2026 को रात्रि 11:06 बजे बुध कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके बाद वक्री गति से चलते हुए 7 जुलाई 2026 को सुबह 10:53 बजे पुनः मिथुन राशि में लौट आएंगे।

बुध का वक्री होना क्यों है महत्वपूर्ण?

बुध एक निश्चित अवधि के बाद वक्री होते हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, लेखन, गणित, व्यापार, शिक्षा और संचार के कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में जरा सा बदलाव होने पर व्यक्ति के सोचने, समझने और बोलने की क्षमता में किसी न किसी प्रकार से असर देखने को मिलता है। इस समय बुध चंद्रमा की राशि कर्क में विराजमान है। जल तत्व राशि में बुध के होना अत्यंत शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस राशि में पहले से ही उच्च के देवगुरु बृहस्पति और सौंदर्य तथा वैभव के स्वामी शुक्र विराजमान हैं। बुध के वहां पहुंचते ही इन तीनों शुभ ग्रहों की त्रिग्रही युति बनेगी। बुद्धि के राजकुमार बुध, विवेक के आचार्य गुरु और प्रेम तथा समृद्धि के स्वामी शुक्र का एक ही राशि में एकत्र होना बुद्धि, वाणी, शिक्षा, व्यापार, धन और संबंधों पर अत्यंत शुभ प्रभाव डालेगा।

जहां बुध चंद्रमा से शत्रुता का भाव रखता है, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानाता है। ऐसे में बुध के इस राशि में वक्री होने से सभी राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में असर गेखने को मिल सकता है। बुध के वक्री होने से संवाद, अनुबंध, दस्तावेज, यात्रा और तकनीकी कार्यों में अधिक असर देखने को मिल सकता है। इसलिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा किसी भी बड़े अनुबंध, निवेश, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सभी दस्तावेजों और जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई जरा सी गलती आपके लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। वहीं कर्क राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है।

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ग्रह-गोचर विश्लेषण बुध कर्क राशि में वक्री — 12 राशियों पर प्रभाव जानें आपकी राशि पर बुध की वक्री चाल का क्या असर पड़ेगा बुध जब किसी राशि में वक्री (retrograde) होते हैं, तो संचार, व्यापार और निर्णय प्रक्रिया पर विशेष प्रभाव पड़ता है। कर्क राशि में वक्री बुध का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरीके से होगा। मेष — मिथुन कर्क — कन्या तुला — धनु मकर — मीन मेष राशि राशि 1 पारिवारिक और घरेलू मामलों पर असर पड़ सकता है। संपत्ति से जुड़े निर्णयों में सोच-समझकर कदम उठाएं। कार्यक्षेत्र में पुराने रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। वृष राशि राशि 2 संचार और संपर्क के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात के योग बन सकते हैं। व्यापारियों को नए ग्राहकों से फायदा मिल सकता है, लेकिन दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। मिथुन राशि राशि 3 बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं। धन संबंधी मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। निवेश सोच-समझकर करें। ध्यान दें इन तीनों राशियों के लिए संचार और दस्तावेज़ी मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतें। कोई भी बड़ा अनुबंध हस्ताक्षर करने से पहले दोबारा जांच करें। कर्क राशि राशि 4 — विशेष प्रभाव बुध आपकी ही राशि में वक्री होंगे — यह सबसे गहरा प्रभाव है। आत्मविश्वास में उतार-चढ़ाव आ सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। करियर में पुराने अवसर दोबारा मिल सकते हैं। सिंह राशि राशि 5 गुप्त शत्रुओं और अनावश्यक खर्चों से सावधान रहें। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए धैर्य बनाए रखें। कन्या राशि राशि 6 आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। मित्रों और नेटवर्किंग के माध्यम से नए अवसर प्राप्त होंगे। विशेष संकेत कर्क राशि वालों के लिए यह समय आत्म-मंथन का है। पुराने निर्णयों की समीक्षा करें और नई शुरुआत के लिए धैर्य रखें। तुला राशि राशि 7 करियर में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें। व्यापार में नई रणनीति लाभदायक साबित हो सकती है। वृश्चिक राशि राशि 8 भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और धार्मिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। लंबी यात्रा के योग भी बन सकते हैं। धनु राशि राशि 9 बुध की वक्री चाल निवेश और साझेदारी के मामलों में सावधानी का संकेत दे रही है। किसी भी वित्तीय निर्णय में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सकारात्मक पहलू वृश्चिक राशि के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है। शिक्षा और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयास रंग लाएंगे। मकर राशि राशि 10 वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में संवाद की कमी परेशानी बढ़ा सकती है। व्यापारिक साझेदारों के साथ स्पष्ट बातचीत करें और गलतफहमियां दूर रखें। कुंभ राशि राशि 11 नौकरीपेशा लोगों के लिए समय मिश्रित रह सकता है। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी छोटी परेशानियां हो सकती हैं — नियमित दिनचर्या बनाए रखें। मीन राशि राशि 12 प्रेम संबंधों और रचनात्मक कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को पुराने प्रयासों का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। सामान्य सलाह इन राशियों के लिए वक्री बुध का काल संवाद को प्रभावित करता है। महत्वपूर्ण बातचीत स्पष्टता से करें और भावनात्मक फैसलों में सोच-विचार रखें। स्रोत: ज्योतिष विश्लेषण | Jansatta.com Jansatta InfoGenIE Copy HTML HTML + CSS Copied to Clipboard

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।