बुध कर्क राशि में वक्री 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को पावरफुल ग्रहों में से एक माना जाता है। बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करने के साथ-साथ व्रकी, मार्गी, अस्त और उदित होते हैं। इस समय बुध की स्थिति की बात करें, तो कर्क राशि में शुक्र और गुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है। ऐसे में कर्क राशि में त्रिग्रही के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। वहीं 29 जून को बुध इसी राशि में वक्री होने वाले हैं। बुध के वक्री होने से कुछ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है, तो कुछ राशि के जातकों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं पंडित केपी शुक्ल से बुध का वक्री होना क्यों माना जा रहा इतना महत्वपूर्ण…
द्रिक पंचांग के अनुसार बुध कर्क राशि में ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। 29 जून 2026 को रात्रि 11:06 बजे बुध कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके बाद वक्री गति से चलते हुए 7 जुलाई 2026 को सुबह 10:53 बजे पुनः मिथुन राशि में लौट आएंगे।
बुध का वक्री होना क्यों है महत्वपूर्ण?
बुध एक निश्चित अवधि के बाद वक्री होते हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, लेखन, गणित, व्यापार, शिक्षा और संचार के कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में जरा सा बदलाव होने पर व्यक्ति के सोचने, समझने और बोलने की क्षमता में किसी न किसी प्रकार से असर देखने को मिलता है। इस समय बुध चंद्रमा की राशि कर्क में विराजमान है। जल तत्व राशि में बुध के होना अत्यंत शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस राशि में पहले से ही उच्च के देवगुरु बृहस्पति और सौंदर्य तथा वैभव के स्वामी शुक्र विराजमान हैं। बुध के वहां पहुंचते ही इन तीनों शुभ ग्रहों की त्रिग्रही युति बनेगी। बुद्धि के राजकुमार बुध, विवेक के आचार्य गुरु और प्रेम तथा समृद्धि के स्वामी शुक्र का एक ही राशि में एकत्र होना बुद्धि, वाणी, शिक्षा, व्यापार, धन और संबंधों पर अत्यंत शुभ प्रभाव डालेगा।
जहां बुध चंद्रमा से शत्रुता का भाव रखता है, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानाता है। ऐसे में बुध के इस राशि में वक्री होने से सभी राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में असर गेखने को मिल सकता है। बुध के वक्री होने से संवाद, अनुबंध, दस्तावेज, यात्रा और तकनीकी कार्यों में अधिक असर देखने को मिल सकता है। इसलिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा किसी भी बड़े अनुबंध, निवेश, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सभी दस्तावेजों और जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई जरा सी गलती आपके लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। वहीं कर्क राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है।
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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।