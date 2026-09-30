Budh Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर एक ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। इस समय बुध की स्थिति की बात करें, तो वह शुक्र के साथ तुला राशि में विराजमान होकर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं अक्टूबर माह में बुध इसी राशि में वक्री होने वाले हैं। बुध को शिक्षा, तर्क-वितर्क, एकाग्रता, व्यापार, संचार कौशल आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध के वक्री होने से आपकी सोच, संवाद, करियर से लेकर रिश्तों में असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के वक्री होने से किन राशियों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है….

द्रिक पंचांग के अनुसार, 24 अक्टूबर 2026, शनिवार को 12 बजकर 41 मिनट पर बुध तुला राशि में वक्री हो जाएंगे और 13 नवंबर तक इसी अवस्था में रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे।

मेष राशि पर बुध के वक्री होने के असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का वक्री होना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को काम-कारोबार में बड़ी सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही पार्टनरशिप में किए जा रहे बिजनेस में सफलता हासिल हो सकती है। आमदनी के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इस राशि के सप्तम भाव में शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से रुका काम पूरा होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जाने वाला है। आपके काम की सराहना मिलने के योग बन रहे हैं। संचार कौशल में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके कारण आप कई प्रोजेक्ट को पाने में सफल हो सकते हैं। इनमें से कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी हो सकता है। आपका जीवनसाथी के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। व्यापारियों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। इस राशि के जातकों को बड़ा लाभ मिल सकता है।

कर्क राशि पर बुध के वक्री होने के असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। आपकी राशि के चौथे भाव में वक्री होने वाले हैं। जहां पर शुक्र के साथ-साथ सूर्य भी विराजमान होंगे। ऐसे में सुख-साधनों की वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर आप घर, प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं, तो इस अवधि में लाभ मिल सकता है। वाहन खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। इस राशि के जातकों को उनके काम की तवज्जो देने के साथ प्रशंसा मिल सकती है। नए कार्य की शुरुआत करना इस अवधि में लाभकारी हो सकता है। भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। कुछ यात्राएं कर सकते हैं। इससे धन लाभ के योग बन रहे हैं। लंबे समय से परिवार में चली आ रही अनबन अब समाप्त हो सकती है। धीरे-धीरे रिश्तों में सुधार आ सकता है। भाग्य का भी साथ मिल सकता है। विदेशों से भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।

धनु राशि पर बुध के वक्री होने के असर (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए बुध के वक्री होने से कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इस राशि के लाभ स्थान में बुध वक्री होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी-व्यापार में लाभ मिल सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को भी लाभ मिल सकता है। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपका लिए रास्ते खल सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा जा सकता है। हालांकि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। वाहन चलाते समय भी थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।