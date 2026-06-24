Budh Vakri 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार, शिक्षा और तर्क क्षमता का कारक माना जाता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 29 जून 2026 को बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं। बुध की वक्री चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन में देखने को मिलेगा। इस दौरान कुछ राशियों को करियर और व्यापार में लाभ मिल सकता है, वहीं कुछ लोगों को निर्णय लेने में सावधानी बरतनी होगी। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक बुध वक्री का प्रभाव…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह 29 जून को रात 11 बजकर 06 मिनट पर वक्री चाल चलने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यहां बुध देव 24 जुलाई तक वक्री रहेंगे और इसी दिन मार्गी होंगे।

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बुध वक्री होने का 12 राशियों पर प्रभाव

बुध वक्री होने का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

बुध की वक्री चाल आपके पारिवारिक और घरेलू मामलों को प्रभावित कर सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। कार्यक्षेत्र में पुराने रुके काम पूरे होने की संभावना है।

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बुध वक्री होने का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

संचार और संपर्क के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। व्यापारियों को नए ग्राहकों से फायदा मिल सकता है, लेकिन दस्तावेजों की जांच अवश्य करें।

बुध वक्री होने का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

बुध आपकी राशि के स्वामी हैं। धन संबंधी मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। निवेश सोच-समझकर करें।

बुध वक्री होने का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

बुध आपकी ही राशि में वक्री होंगे। आत्मविश्वास में उतार-चढ़ाव आ सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। करियर में पुराने अवसर दोबारा मिल सकते हैं।

बुध वक्री होने का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

गुप्त शत्रुओं और अनावश्यक खर्चों से सावधान रहें। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए धैर्य बनाए रखें।

बुध वक्री होने का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। मित्रों और नेटवर्किंग के माध्यम से नए अवसर प्राप्त होंगे।

बुध वक्री होने का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

करियर में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें। व्यापार में नई रणनीति लाभदायक साबित हो सकती है।

बुध वक्री होने का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और धार्मिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। लंबी यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

बुध वक्री होने का धनु राशि पर प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

बुध की वक्री चाल निवेश और साझेदारी के मामलों में सावधानी का संकेत दे रही है। किसी भी वित्तीय निर्णय में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।

बुध वक्री होने का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में संवाद की कमी परेशानी बढ़ा सकती है। व्यापारिक साझेदारों के साथ स्पष्ट बातचीत करें।

बुध वक्री होने का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

नौकरीपेशा लोगों के लिए समय मिश्रित रह सकता है। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी छोटी परेशानियां हो सकती हैं।

बुध वक्री होने का मीन राशि पर प्रभाव (Pisces Zodiac)

प्रेम संबंधों और रचनात्मक कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को पुराने प्रयासों का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।