Budh Uday 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क, गणना, व्यापार और करियर का कारक माना जाता है। कुंडली में बुध की मजबूत स्थिति व्यक्ति को शिक्षा, कारोबार और नौकरी के क्षेत्र में बेहतर परिणाम दिला सकती है। सितंबर 2026 में बुध ग्रह से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। पंचांग अनुसार 14 सितंबर 2026 को बुध देव अपनी उच्च राशि कन्या में उदय होंगे। बुध का उदय होना कई राशियों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुध के उदय होने से उनकी सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रभावी हो सकती है। इसका असर विशेष रूप से नौकरी, व्यापार, आर्थिक फैसलों, संचार और नई योजनाओं पर देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं वे कौन-सी 4 राशियां हैं, जिन्हें बुध उदय से करियर और कारोबार में तरक्की के योग बन सकते हैं।

14 सितंबर को कन्या राशि में उदय होंगे बुध

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 14 सितंबर 2026 को बुध ग्रह रात 2 बजकर 52 मिनट पर कन्या राशि में उदय होंगे। कन्या राशि बुध की स्वराशि होने के साथ-साथ उनकी उच्च राशि भी मानी जाती है। ऐसे में कन्या राशि में बुध का उदय ज्योतिष की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है।

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कन्या राशि पर बुध उदय का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का उदय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी व निर्णय लेने की क्षमता की सराहना हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को तरक्की या बेहतर अवसर मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार से जुड़े जातकों को नए सौदे और लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

मकर राशि पर बुध उदय का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए बुध उदय आर्थिक और पेशेवर मोर्चे पर सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लंबे समय से अटके काम गति पकड़ सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। कारोबारियों को नए संपर्कों का लाभ मिल सकता है और व्यापार विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है।

सिंह राशि पर बुध उदय का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का उदय करियर में प्रगति के नए रास्ते खोल सकता है। आपकी बातचीत और नेतृत्व क्षमता का फायदा कार्यक्षेत्र में मिल सकता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार करने वालों को नए क्लाइंट या लाभदायक डील मिल सकती है।

वृश्चिक राशि पर बुध उदय का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बुध का उदय शुभ परिणाम देने वाला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबार में नई रणनीति बनाने और उसे लागू करने का अच्छा समय मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार के संकेत बन सकते हैं।

क्यों खास है बुध का कन्या राशि में उदय?

ज्योतिष में बुध को कन्या राशि में उच्च का माना जाता है। ऐसे में कन्या राशि में बुध का उदय ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। बुध की मजबूत स्थिति का संबंध बुद्धि, विश्लेषण क्षमता, व्यापारिक समझ, वाणी और निर्णय क्षमता से जोड़ा जाता है। हालांकि किसी व्यक्ति के जीवन में इसका वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली में बुध की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।