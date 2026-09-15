Budh Uday 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को नवग्रह में काफी महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माना जाता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद राशि , नक्षत्र के साथ-साथ अस्त और उदित होते है जिसका प्रभाव 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। बता दें कि इस समय बुध अपनी राशि कन्या में अस्त अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ऐसे में बुध का सकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि, बुध 18 सितंबर को इसी राशि में उदित होने वाले हैं। बुध के उदित होने से कुछ राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ देखने को मिल सकता है। बुध को व्यापार, शिक्षा, तर्क-वितर्क, बौद्धिक क्षमता से लेकर संचार कौशल का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध के उदित होने से वृषभ, कर्क और मकर राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के उदित होने से किन राशियों को मिल सकता है लाभ..

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 18 सितंबर को शाम 7 बजकर 9 मिनट पर कन्या राशि में उदित हो जाएंगे। करीब 32 दिनों तक अस्त अवस्था में रहे हैं।

वृषभ राशि पर बुध के उदय होने का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ के जातकों के लिए बुध का उदित होना प्रभावशाली हो सकता है। इस राशि के पंचम भाव में बुध उदित होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की बौद्धिक क्षमता अच्छी रहने वाली है। हालांकि आपका मन थोड़ा चंचल हो सकता है। आपके अंदर ऐसे-ऐसे विचार आएंगे कि आप खुद अचंभित नजर आ सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। आप अपनी क्रिएटिविटी और योजनाएं से अपने सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों को अचंभित कर सकते हैं। ऐसे में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ के योग नजर आ रहे हैं। आपके द्वारा बनाई गई रणनीतियां कारगर हो सकती है। हालांकि सट्टेबाजी से दूरी बनाकर रखें।

दांपत्य जीवन अच्छा जाने वाला है। संतान से जुड़े मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। आप संतान से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसके लिए पति-पत्नी आपसी सहमति के साथ अवश्य लें। प्रेम संबंध के मामले में भी यह गोचर बहुत अच्छा होगा। बस जल्दबाजी की जगह बातचीत को थोड़ा समय दीजिए।

कर्क राशि पर बुध के उदित होने का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए भी बुध का कन्या राशि में उदित होना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में मंगल और गुरु विराजमान है। इससे हंस के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही बुध के द्वारा बना भद्र महापुरुष राजयोग भी इस राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। आपकी राशि की गोचर कुंडली के तीसरे भाव में बुध उदित होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में चली आ रही कई परेशानियां समाप्त हो सकती है। ऐसे में इस राशि के जातकों की कई उलझनों का हल मिल सकता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है।

आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता हासिल हो सकती है। शनिदेव भाग्य भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुका काम पूरा होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। बुध की सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां शनिदेव पहले से विद्यमान हैं। ऐसे में बीमा संबंधित कामों में सफलता हासिल हो सकती है। व्यापार में नया एग्रीमेंट, नई शुरुआत और नया ग्राहक मिलने के योग बन रहे हैं। दांपत्य जीवन भी अच्छा जाने वाला है।

मकर राशि पर बुध के उदित होने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि की बात करें, तो आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव में बुध उदित होने वाले हैं। उच्च के बुध का भाग्य भाव में उदित होने से जीवन में काफी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। ऐसे में सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। आपको आपकी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर दिया जा सकता है। इसके साथ ही आपके काम की सराहना हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन के साथ अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को भी सफलता हासिल हो सकती है। यह समय व्यापार को फैलाने का है।

परिवार सुख की प्राप्ति हो सकती है। जीवनसाथी का पूरा साथ मिल सकता है जिससे कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। लव लाइफ भी अच्छी जा सकती है। आप अपनी प्रेम संबंध के बारे में परिजनों को बता सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये अवधि जा सकती है। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण बात-

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।