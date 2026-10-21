बुध का तुला राशि में उदय: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को व्यापार, बुद्धि, शिक्षा, बौद्धिक क्षमता, एकाग्रता आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर देखने को मिलता है। बुध की स्थिति की बात करें, तो इस समय वह तुला राशि में वक्री होने के साथ-साथ अस्त अवस्था में विराजमान है। बुध को सूर्य के सबसे निकट का ग्रह माना जाता है। ऐसे में वह अक्सर अस्त हो जाते हैं। ऐसे में बुध के अस्त होने से कुछ क्षेत्रों में अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। बता दें कि बुध 25 अक्टूबर को अस्त हो गए थे। वहीं 11 नवंबर को इसी राशि में उदित हो जाएंगे। बुध के उदित होने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए बुध के उदित होने से किन राशियों को मिल सकता है लाभ…

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 25 अक्टूबर 2026, रविवार को शाम 06:31 बजे तुला राशि में उदित हुए थे। 11 नवंबर बुधवार को सुबह 05:40 बजे तुला राशि में ही वक्री अवस्था में उदित हो जाएंगे। बुध तुला और स्वाति नक्षत्र में विराजमान होंगे। 13 नवंबर को वह इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे।

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वृषभ राशि पर बुध के उदित होने का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के लिए बुध का उदित होना लाभकारी हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के छठे भाव में बुध उदित होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में चली आ रही परेशानियों का हल मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दूसरे यानी धन भाव के स्वामी के उदित होने से इस राशि के जातकों के आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा लाभ मिल सकता है।

कर्क राशि पर बुध के उदित होने का असर (Cancer Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए भी बुध का उदित होना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के चौथे भाव में बुध उदित होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर अच्छा परिणाम दे सकता है। माता के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। घर में खुशियों की दस्तक हो सकती है। बड़े लोगों से आपकी मित्रता हो सकती है। ऐसे में आपके करियर में भी अच्छा असर देखने को मिल सकता है। परिवार या फिर दोस्तों के साथ घूमने का भी प्लान बना सकते हैं। विदेश में नौकरी करने वाले जातकों को भी लाभ मिल सकता है। भाई-बहन के साथ अच्छा समय बीत सकता है। इसके अलावा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

धनु राशि पर बुध के उदित होने का असर (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए बुध का उदित होने से अनुकूल परिणाम मिल सकते है। इस राशि के लाभ भाव में बुध उदित हो रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों की आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी होने के साथ-साथ मान-सम्मान बढ़ सकता है। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त हो सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको व्यापार में काफी लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

मकर राशि पर बुध के उदित होने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा जाने वाला है। इस राशि के दशम भाव में बुध का उदित होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के पद-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान से लेकर नौकरी-बिजनेस में लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप अपने काम के कारण वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना पा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा जाने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। इस राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।