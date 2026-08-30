Budh Uday 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना, तर्क, संचार और आर्थिक मामलों का कारक माना जाता है। जब बुध ग्रह अस्त अवस्था से निकलकर उदय होते हैं, तो उनकी शक्ति में वृद्धि मानी जाती है। पंचांग के अनुसार सितंबर 2026 में बुध ग्रह कन्या राशि में उदय होने जा रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध का यह उदय कुछ राशियों के लिए नौकरी, व्यापार, धन और आर्थिक प्रगति के लिहाज से शुभ परिणाम लेकर आ सकता है।

14 सितंबर को कन्या राशि में उदय होंगे बुध

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 14 सितंबर 2026 को बुध ग्रह रात 2 बजकर 52 मिनट पर कन्या राशि में उदय होंगे। कन्या राशि बुध की स्वराशि होने के साथ-साथ उनकी उच्च राशि भी मानी जाती है। ऐसे में कन्या राशि में बुध का उदय ज्योतिष की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है।

वहीं बुध के उदय का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। खासतौर पर कन्या, मिथुन, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव और तरक्की के अवसर लेकर आ सकता है।

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बुध उदय होने का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए बुध का उदय विशेष फलदायी माना जा सकता है। बुध आपकी राशि में ही उदय होंगे, इसलिए आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को नए सौदे और ग्राहकों से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ रुके हुए धन की प्राप्ति के भी अवसर बन सकते हैं।

बुध उदय होने का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध ग्रह हैं। ऐसे में बुध का उदय इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। व्यापार, मार्केटिंग, मीडिया, लेखन, शिक्षा और संचार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। कारोबार में नए संपर्क बनेंगे और इनसे भविष्य में आर्थिक फायदा हो सकता है। निवेश या धन से जुड़े फैसले लेते समय सोच-विचार करना लाभकारी रहेगा।

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बुध उदय होने का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए बुध का उदय करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों को नए प्रोजेक्ट या डील मिल सकती है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना रहेगी। लंबे समय से किसी आर्थिक योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है।

बुध उदय होने का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए बुध का उदय आर्थिक दृष्टि से शुभ रह सकता है। आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना बन सकती है। कारोबार में नई रणनीति अपनाने से फायदा हो सकता है। विदेश, ऑनलाइन काम, तकनीक या संचार से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करने वालों को विशेष अवसर मिल सकते हैं।

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बुध उदय का किन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर?

ज्योतिष में बुध को व्यापार और बुद्धि का ग्रह माना जाता है। इसलिए बुध के उदय का संबंध मुख्य रूप से व्यापार, नौकरी, शिक्षा, संचार, लेखन, बैंकिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग और आर्थिक निर्णयों से जोड़ा जाता है। बुध के मजबूत होने पर व्यक्ति की संवाद क्षमता, तर्कशक्ति और व्यावहारिक निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होने की मान्यता है।

हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध के उदय का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली, बुध की स्थिति, दशा-अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय फलित के रूप में ही देखना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।