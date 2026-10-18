Budh Uday 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना और करियर का कारक माना जाता है। बुध की स्थिति का संबंध नौकरी, कारोबार, शिक्षा और आर्थिक मामलों से जोड़कर देखा जाता है। पंचांग अनुसार 11 नवंबर 2026 को बुध ग्रह उदित होने जा रहे हैं। मान्यता है कि बुध के उदय होने से कुछ राशि वालों के कामकाज में तेजी आ सकती है और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

ज्योतिष अनुसार बुध उदित होने से मिथुन, कुंभ और मकर राशि के जातकों के लिए नौकरी, व्यापार और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक संभावनाएं बताई जा रही हैं। हालांकि, वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में बुध की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है।

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11 नवंबर को बुध उदय

द्रिक पंचांग के अनुसार बुद्धि के दाता बुध ग्रह 25 अक्टूबर की शाम 06:31 पर अस्त होंगे। वहीं बुध ग्रह 11 नवंबर बुधवार को 05:40 ए एम बजे उदय होंगे। बुध ग्रह लगभग 17 दिन अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। बुध का उदय तब माना जाता है, जब सूर्य के निकट होने के कारण अस्त माने जा रहे बुध ग्रह फिर से उदित अवस्था में आते हैं।

ज्योतिष में बुध के उदय को बुद्धि, संवाद, व्यापारिक फैसलों और कामकाज से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस अवधि को नई योजनाओं पर काम करने, अपनी क्षमताएं दिखाने और आर्थिक फैसलों की रिव्यू करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है।

मिथुन राशि पर बुध उदय होने का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। इसलिए बुध से जुड़े गोचर को इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। नौकरी करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने, नई जिम्मेदारी पाने या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार करने वाले जातक ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने और नई योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना लाभकारी रहेगा।

कुंभ राशि पर बुध उदय होने का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय नेटवर्किंग, टीमवर्क और करियर की योजनाओं पर ध्यान देने का संकेत दे सकता है। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को नए अवसरों की तलाश जारी रखनी चाहिए। व्यापार में नए संपर्क बनाने और रुके हुए काम पूरे करने पर ध्यान दिया जा सकता है। आय बढ़ाने की योजना बनाते समय खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें।

मकर राशि पर बुध उदय होने का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों को करियर में आगे बढ़ने के लिए अपनी कार्यक्षमता और अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद बेहतर रखने से मदद मिल सकती है। व्यापार में सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। धन के मामले में बजट बनाकर चलना और जोखिम भरे फैसलों से बचना बेहतर रहेगा।

बुध उदय से क्या होगा फायदा?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुध का उदय बुद्धि, वाणी, व्यापार और निर्णय क्षमता से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। मिथुन, कुंभ और मकर राशि के जातकों के लिए करियर और आर्थिक उन्नति की संभावनाओं पर ध्यान देने का यह अवसर हो सकता है। हालांकि, ग्रहों के गोचर से मिलने वाले फल निश्चित नहीं होते। सफलता के लिए मेहनत, सही योजना और व्यावहारिक फैसले भी जरूरी हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।