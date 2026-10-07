Budh Uday 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और करियर का कारक माना जाता है। बुध की स्थिति मजबूत होने पर व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, संवाद कौशल और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। पंचांग अनुसार 11 नवंबर 2026 को बुध उदय होने जा रहे हैं। बुध के उदय होने का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिल सकता है, लेकिन मेष, कन्या, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी माना जा सकता है।

11 नवंबर को बुध उदय

ज्योतिष अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के ज्यादा करीब आने के कारण अस्त हो जाता है, तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसके बाद जब वह दोबारा दिखाई देने लगता है तो उसे ग्रह का उदय कहा जाता है। बुध उदय 2026 का असर करियर, कारोबार, धन और संचार से जुड़े मामलों पर देखने को मिल सकता है।

द्रिक पंचांग के अनुसार बुद्धि के दाता बुध ग्रह 25 अक्टूबर की शाम 06:31 पर अस्त होंगे। वहीं बुध ग्रह 11 नवंबर बुधवार को 05:40 ए एम बजे उदय होंगे। बुध ग्रह लगभग 17 दिन अस्त अवस्था में संचरण करेंगे।

मेष राशि पर बुध उदय होने का प्रभाव (Aries Zodiac)

बुध का उदय मेष राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से सकारात्मक परिणाम ला सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को नई डील से लाभ हो सकता है। धन से जुड़े मामलों में भी स्थिति बेहतर होने के योग हैं।

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कन्या राशि पर बुध उदय होने का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध ग्रह हैं, इसलिए बुध का उदय आपके लिए खास माना जा सकता है। नौकरी में तरक्की, नई जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापार में लाभ बढ़ सकता है और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन सकती है।

तुला राशि पर बुध उदय होने का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए बुध उदय आर्थिक दृष्टि से शुभ परिणाम दे सकता है। नौकरी में प्रमोशन या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में नए संपर्क बनेंगे, जिनसे भविष्य में लाभ हो सकता है। निवेश से जुड़े फैसलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।

धनु राशि पर बुध उदय होने का प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए बुध का उदय करियर में नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट या डील से फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ धन संचय के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

क्या होगा बुध उदय का असर?

बुध उदय के दौरान बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, करियर और आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ने की मान्यता है। हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति के आधार पर इसका वास्तविक फल अलग-अलग हो सकता है।