Laxmi Narayan Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 26 सितंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध कन्या राशि से निकलकर अपने मित्र के घर तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जहां पर शुक्र भी विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में भोग-विलासिता, सुख-समृद्धि में वृद्धि के साथ-साथ मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती हैं। खासकर मेष, तुला, वृषभ और कन्या राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शुक्र-बुध की युति से बना लक्ष्मी नारायण राजयोग किन राशियों के लिए शुभ हो सकता है….

द्रिक पंचांग के अनुसार, 26 सितंबर को 12:41 पी एम बजे बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर वह शुक्र के साथ युति करेंगे और लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करेंगे। ये राजयोग 6 नवंबर तक बना रहेगा। इसके बाद शुक्र पुन: कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

लक्ष्मी नारायण राजयोग में जन्मे व्यक्ति

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लक्ष्मी नारायण राजयोग में जन्मे व्यक्ति काफी बुद्धिमान, तेजस्वी होने के साथ-साथ बौद्धिक शक्ति में मजबूत होता है। इन जातकों के ऊपर मां लक्ष्मी के साथ-साथ विष्णु जी की विशेष कृपा हो सकती है। ऐसे में इन जातकों को भोग विलास, भौतिक सुख, धन-संपत्ति की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही जब तुला राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है, तो वह जातक आर्टिस्ट, खिलाड़ी, मैनेजर, प्रबंधक, पत्रकारिता, कॉमेडी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा करते हैं। इसके साथ ही उच्च पद में विराजमान भी हो सकते हैं।

मेष राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का असर (Aries Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र-बुध के संयोग से बना लक्ष्मी नारायण राजयोग काफी अनुकूल हो सकता है। इस राशि के सप्तम भाव में इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ अच्छा, खुशनुमा वक्त बीत सकता है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। विदेश के माध्यम से अच्छा धन कमा पाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि, आपको क्रोध अधिक आ सकता है। ऐसे में आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखने के साथ संयम के साथ आगे बढ़ें।

वृषभ राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का असर (Taurus Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए भी लक्ष्मी नारायण योग लाभकारी हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के छठे भाव में शुक्र-बुध की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। आयात-निर्यात या फिर विदेश में व्यापार कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, स्वास्थ्य और शत्रुओं को लेकर थोड़ा सजग रहने की जरूरत है।

कन्या राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए भी लक्ष्मी नारायण राजयोग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के दूसरे भाव में शुक्र-बुध की युति हो रही है। ऐसे में धन भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने से इस राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के जातकों को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। इसके साथ ही आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। सुख-समृद्धि में तेजी से वृद्धि के योग बन रहे हैं। संगीत, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में जातक अच्छी सफलता पा सकते हैं। इस अवधि में जिस काम में आप हाथ लगाएंगे, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है।

तुला राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए ये लक्ष्मी नारायण राजयोग अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में बुध-शुक्र की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आपको नौकरी और बिजनेस के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रह सकती है। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। इसके साथ ही आप अपने काम से काफी प्रसिद्धि पा सकते हैं।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

जानें जुलाई से लेकर दिसंबर का राशिफल

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।