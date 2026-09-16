Budh Shukra Yog 2026: ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और करियर का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र धन, सुख-सुविधा, रिश्तों और भौतिक समृद्धि से जुड़े ग्रह माने जाते हैं। सितंबर के आखिरी सप्ताह में इन दोनों ग्रहों की स्थिति का प्रभाव कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैदिक गणना के अनुसार 26 सितंबर 2026 को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शुक्र के साथ युति बनाएंगे।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध का तुला राशि में आना बातचीत, साझेदारी, व्यापारिक समझौते और बड़ी डील के लिए महत्वपूर्ण माना जाती है। इसी अवधि में शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे। ऐसे में बुध और शुक्र से जुड़े क्षेत्रों-व्यापार, बातचीत, रचनात्मक काम, नेटवर्किंग और आर्थिक फैसलों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह दोपहर 12 बजकर 38 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही शुक्र देव स्थित हैं, तो ऐसे में तुला ऱाशि में बुध और शुक्र का दुर्लभ संयोग बनेगा। आपको बता दें कि यह संयोग 6 नवंबर तक बनेगा, क्योंकि इसके बाद शुक्र ग्रह कन्या राशि में वक्री हो जाएंगे।

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तुला राशि पर बुध और शुक्र के संयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और कार्यस्थल पर आपकी बातचीत और निर्णय लेने की क्षमता का लाभ मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को नई डील या पार्टनरशिप से फायदा मिलने की संभावना मानी जा रही है। धन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

मकर राशि पर बुध और शुक्र के संयोग का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए बुध की स्थिति करियर और आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ा सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को संपर्कों का फायदा मिल सकता है। रुका हुआ आर्थिक काम आगे बढ़ने की संभावना रहेगी।

कुंभ राशि पर बुध और शुक्र के संयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय प्रोफेशनल नेटवर्क और नए अवसरों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नौकरी बदलने या नई भूमिका तलाश रहे लोगों को विकल्प मिल सकते हैं। व्यापार में नए लोगों से संपर्क भविष्य में आर्थिक लाभ का कारण बन सकते हैं। आय के नए स्रोतों पर काम करने का अवसर मिल सकता है।

मेष राशि पर बुध और शुक्र के संयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रह स्थिति करियर में बदलाव और प्रगति के संकेत दे सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और बातचीत करने की क्षमता का असर दिखाई दे सकता है। व्यापार में नई डील मिलने या किसी पुराने संपर्क से लाभ होने की संभावना बन सकती है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं।

ध्यान रखें

ज्योतिषीय फलित मान्यताओं पर आधारित होते हैं और किसी व्यक्ति के वास्तविक परिणाम उसकी जन्मकुंडली तथा अन्य ग्रह स्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। 26 सितंबर को बुध के तुला राशि में प्रवेश की पुष्टि वैदिक ग्रह-स्थिति स्रोत में भी दी गई है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।