Budh Margi 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, वाणी, तर्क शक्ति और संचार का कारक माना जाता है। ऐसे में जब भी बुध ग्रह अपनी चाल में बदलाव करते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है। पंचांग के अनुसार दिवाली के बाद 13 नवंबर 2026 को बुध ग्रह तुला राशि में मार्गी होने जा रहे हैं।

बुध ग्रह की सीधी चाल विशेष रूप से कन्या, तुला, कुंभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। इन राशि वालों को नौकरी में तरक्की, कारोबार में मुनाफा और आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति आने की संभावना है। आइए जानते हैं बुध ग्रह कब मार्गी होंगे और किन राशियों के जातकों को शुभ परिणाम मिल सकते हैं।

6 नवंबर धनतेरस पर बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग; मेष, कन्या, तुला और मकर राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

बुध ग्रह कब होंगे मार्गी? (Budh Margi 2026 Date)

फ्यूचर पंचांग के अनुसार बुध ग्रह 24 अक्टूबर 2026 को तुला राशि में वक्री हुए थे। वहीं 13 नवंबर 2026 को रात लगभग 9 बजकर 23 मिनट पर बुध ग्रह तुला राशि में मार्गी हो जाएंगे। अलग-अलग पंचांगों में समय में कुछ मिनटों का अंतर मिलता है। बुध ग्रह के मार्गी होने से व्यापार, शिक्षा, संचार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव आने की ज्योतिषीय मान्यता है। खासकर जिन लोगों के कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं।

कन्या राशि पर बुध मार्गी होने का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का मार्गी होना अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी होने के साथ कर्म भाव के भी स्वामी हैं और आपकी गोचर कुंडली के धन भाव में मार्गी होंगे। इसलिए इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है। साथ ही नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को नए ऑर्डर मिलने और पुरानी डील से लाभ होने के योग बन सकते हैं।

तुला राशि पर बुध मार्गी होने का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए बुध ग्रह की सीधी चाल लाभकारी साबित हो सकती है। क्योंकि बुध ग्रह आपकी ही राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। ऐसे में इस दौरान आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। वहीं कारोबारियों को किसी बड़ी डील से लाभ मिल सकता है। इस समय आपकी आर्थिक योजनाएं सफल हो सकती हैं और बचत में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं।

कुंभ राशि पर बुध मार्गी होने का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का मार्गी होना शुभ फलदायी माना जा रहा है। क्योंकि बुध ग्रह आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य स्थान में मार्गी होंगे। इसलिए इस दौरान आपको भाग्य का सहयोग मिलने की संभावना है। साथ ही करियर में लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। व्यापारियों को नए संपर्कों से फायदा मिलने के योग हैं। वहीं नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है।

मिथुन राशि पर बुध मार्गी होने का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह की सीधी चाल सकारात्मक परिणाम दे सकती है। क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में मार्गी होंगे। ऐसे में इस दौरान आपकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

बुध ग्रह के मार्गी होने का ज्योतिषीय महत्व

वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धिमत्ता, व्यापारिक समझ, लेखन, संचार और गणना का प्रतिनिधि माना जाता है। मान्यता है कि बुध ग्रह के मार्गी होने पर बातचीत में स्पष्टता आती है और रुकी हुई व्यावसायिक योजनाओं को आगे बढ़ाने के अवसर मिलते हैं। हालांकि किसी भी राशि पर इसका वास्तविक ज्योतिषीय फल जन्मकुंडली में बुध की स्थिति, दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।