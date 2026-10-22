Budh Margi 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों के राजकुमार कहा जाता है। इसके साथ ही वह व्यापार, वाणी, शिक्षा, गणित, बुद्धि, तर्क-वितर्क से लेकर बौद्धिक क्षमता, संचार कौशल के कारक माने जाते हैं। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर इन क्षेत्रों में देखने को अधिक मिलता है। इस समय बुध तुला राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। बुध 24 अक्टूबर को वक्री हो गए थे, जो 13 नवंबर को सीधी चाल यानी मार्गी हो जाएंगे। करीब 21 दिन वक्री अवस्था में रहने के बाद बुध के सीधी चाल चलने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में अनुकूल प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के मार्गी होना किन राशियों के लिए अनुकूल हो सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, व्यापार के दाता बुध 24 अक्टूबर 2026, शनिवार को दोपहर 12:41 बजे तुला राशि में वक्री हुए थे। वहीं 13 नवंबर को रात 09:22 बजे इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे। इस समय बुध वक्री होने के साथ-साथ अस्त अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ऐसे में 13 नवंबर को मार्गी और 11 नवंबर को इसी राशि में उदित हो जाएंगे। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर कुछ राशि के जातकों के जीवन में काफी अधिक देखने को मिल सकता हैं।

वृषभ राशि पर बुध के मार्गी होने का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों की बात करें, तो छठे भाव में बुध मार्गी होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो सकती है। आपकी सेहत पहले से बेहतर हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। मान-सम्मान में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच चली आ रही अनबन समाप्त हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मान-सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं।

कन्या राशि पर बुध के मार्गी होने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए भी बुध का मार्गी होना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के दूसरे भाव में बुध सीधी चाल से चलेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लंबे समय से जीवन में चली आ रही परेशानियों से निजात मिल सकती है। दूसरे भाव में मार्गी होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। इस राशि के जातक भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा जाने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। वाक्पटुता बढ़ने के योग बन रहे हैं। ऐसे में आपको लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही मानसिक तनाव कम हो सकता है।

मीन राशि पर बुध के मार्गी होने का असर (Pisces Zodiac)

बुध के मार्गी होने से इस राशि के जातकों को भी शुभ परिणाम मिल सकते हैं। इस राशि के आठवें भाव में बुध मार्गी होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम अचानक से बन सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के योग बन रहे हैं। जीवन में सुख-शांति की वृद्धि को सकती है। आप भूमि, घर आदि खरीद सकते हैं। मानसिक तनाव कम हो सकता है। इसके साथ ही नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। आपके काम की सराहना हो सकती है।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।