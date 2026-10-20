Budh Margi 2026: ज्योतिष के अनुसार, बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि, वाणी, गणना और संचार का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की चाल में होने वाला बदलाव नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर 2026 को दिवाली के बाद बुध के तुला राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। बुध के मार्गी होने से तुला, कन्या, मेष और कुंभ राशि के जातकों के लिए खास संभावनाएं बताई जा रही हैं। मान्यता है कि बुध की अनुकूल स्थिति से व्यापारिक फैसलों, कार्यक्षेत्र में अच्छा कम्युनिकेशन और आर्थिक योजनाओं को स्पीड मिल सकती है।

साथ ही इन चार राशियों के जातकों के लिए करियर में आगे बढ़ने, नए अवसर पाने और कारोबार में लाभ की संभावना बन रही हैं। हालांकि, ज्योतिषीय फल व्यक्ति की जन्मकुंडली और अन्य ग्रह स्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार बुध 24 अक्टूबर 2026 को तुला राशि में वक्री हुए थे और 13 नवंबर 2026 को रात करीब 9:22 बजे मार्गी होंगे। मार्गी होने का अर्थ है कि पृथ्वी से देखने पर ग्रह की उल्टी दिखाई देने वाली गति समाप्त होकर सामान्य दिशा में गति दिखाई देने लगती है।

ज्योतिष में बुध के मार्गी होने को रुके हुए कामों का रिव्यू करना, कम्युनिकेशन मजूबत करना और व्यापारिक योजनाओं को आगे बढ़ाने से जोड़ा जाता है। दिवाली के बाद नौकरी, कारोबार और आर्थिक फैसलों पर विचार कर रहे लोगों के लिए यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है।

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इन 4 राशियों को मिल सकते हैं शुभ परिणाम

मेष राशि पर बुध मार्गी होने का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबारियों को पुराने संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है। हालांकि, किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले अच्छी तरह विचार करें।

कन्या राशि पर बुध मार्गी होने का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना कामकाज की योजनाओं को व्यवस्थित करने का अवसर बन सकता है। नौकरी में प्रदर्शन बेहतर हो सकता है और व्यापार में नए ग्राहक मिलने की संभावना बन सकती है। बजट और बचत पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा।

तुला राशि पर बुध मार्गी होने का प्रभाव (Libra Zodiac)

बुध आपकी ही राशि में मार्गी होंगे। ऐसे में संवाद कौशल, बातचीत और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और कारोबारियों को किसी पुरानी डील को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है।

कुंभ राशि पर बुध मार्गी होने का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों को करियर में नई दिशा मिलने की संभावना है। नई योजनाओं पर काम शुरू करने और पेशेवर संपर्क बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों को सोच-समझकर कदम उठाने से लाभ की संभावनाएं तलाशने में मदद मिल सकती है।

बुध मार्गी के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

बुध के मार्गी होने के समय ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, नौकरी, व्यापार, संचार और आर्थिक योजनाओं से जुड़े मामलों में स्पष्टता बनाए रखना अच्छा माना जाता है। किसी भी कॉन्ट्रेक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी शर्तें पढ़ें और लेन-देन का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें। केवल ग्रहों की चाल के आधार पर निवेश या नौकरी बदलने जैसे बड़े फैसले न लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।