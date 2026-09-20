Mercury Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना, संचार और करियर से जुड़ा ग्रह माना गया है। पंचांग अनुसार 26 अक्टूबर 2026 को बुध तुला राशि में स्थित रहेंगे और इस दौरान वक्री अवस्था में होंगे। पंचांग गणना के अनुसार इस दिन बुध तुला राशि में करीब 26 डिग्री पर रहेंगे। तुला राशि शुक्र के स्वामित्व वाली राशि है, इसलिए बुध की यह स्थिति बातचीत, व्यापारिक समझ, साझेदारी और आर्थिक फैसलों से जुड़े मामलों को महत्वपूर्ण बना सकती है।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध के तुला राशि में प्रभाव से नौकरी और कारोबार में बातचीत की भूमिका बढ़ सकती है। नई डील, क्लाइंट से बातचीत, टीमवर्क, नेटवर्किंग और व्यापारिक रणनीति जैसे मामलों में लोगों को लाभ मिलने की संभावना मानी जाती है। हालांकि बुध की वक्री स्थिति के कारण महत्वपूर्ण दस्तावेजों और आर्थिक फैसलों में सावधानी रखना भी जरूरी माना जाता है। लेकिन कन्या, मेष, कर्क और कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं।

26 सितंबर को होगा बुध का राशि परिवर्तन

फ्यूचर पंचांग के अनुसार बुध ग्रह 26 सितंबर को तुला राशि में दोपहर 12 बजकर 38 मिनट पर गोचर करेंगे, जहां पहले से ही शुक्र देव विराजमान हैं। ऐसे में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी निर्माण होगा। बुध देव यहां पर 2 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे।

कन्या राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं। इसलिए बुध का यह गोचर आपके लिए करियर और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण रह सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपकी बातचीत व निर्णय लेने की क्षमता से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार करने वालों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है। पुराने आर्थिक मामलों को दोबारा व्यवस्थित करने का अवसर भी मिल सकता है।

मेष राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए बुध का तुला राशि में गोचर साझेदारी और प्रोफेशनल संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ बातचीत के जरिए कोई महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ सकता है। व्यापारियों को नई डील या साझेदारी से जुड़े प्रस्ताव मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर बन सकते हैं, लेकिन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ना बेहतर रहेगा।

कर्क राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर करियर में नए अवसरों के संकेत दे सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति और संवाद करने की क्षमता को महत्व मिल सकता है। नौकरी बदलने या नई भूमिका से जुड़े विचार आगे बढ़ सकते हैं। कारोबारियों को नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। रुके हुए आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिल सकती है।

कुंभ राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Aqurius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए बुध का तुला राशि में प्रभाव भाग्य, उच्च शिक्षा, यात्रा और प्रोफेशनल नेटवर्क से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। कारोबार में नए लोगों से संपर्क भविष्य में आर्थिक लाभ का कारण बन सकते हैं। आय बढ़ाने के नए रास्तों पर विचार करने का समय भी मिल सकता है।

ध्यान दें:

ऊपर दिए गए फल ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।