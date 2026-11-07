Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्ध, व्यापार, वाणी के लेकर संचार कौशल के कारक माने जाते हैं। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। वर्तमान में बुध तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में विराजमान है। वहीं बुध 25 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इन राशि के जातकों को आर्थिक उन्नति, व्यापार की तरक्की से लेकर निवेश में लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए बुध के विशाखा नक्षत्र में जाने से किन राशियों को मिल सकता है लाभ…

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 25 नवंबर2026, बुधवार को दोपहर 01:44 बजे विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 4 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे और फिर अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे।

वृषभ राशि बुध के विशाखा नक्षत्र में जाने का असर ( Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत बन रहे हैं। लंबे समय से अटका काम पूरा हो सकता है। आय के नए स्त्रोत खुलने की संभावना बन रही है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। कोई नई डील फाइनल हो सकती है। निवेश करने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है।

मिथुन राशि पर बुध के विशाखा नक्षत्र में जाने का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों की निर्णय क्षमता में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। लंबे समय से नौकरी बदलने का मौका मिल सकता है। वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी ये समय अनुकूल जाने वाला है। नए संपर्कों के माध्यम से कारोबार में विस्तार होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है।

धनु राशि बुध के विशाखा नक्षत्र में जाने का असर ( Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। पुराने ग्राहक से भी बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि अच्छी हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपके काम की तारीफ हो सकती है। निवेश से लाभ, प्रॉपर्टी और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।