Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि, वाणी, तर्क, संचार और करियर का कारक माना जाता है। बुध की राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर देखने को मिलता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 26 सितंबर 2026 को बुध ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में बुध का यह गोचर कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। इस दौरान करियर में तरक्की, व्यापार में लाभ और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन सकते हैं।

ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो कुंडली में बुध की स्थिति के आधार पर जातकों को अलग-अलग परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तुला राशि शुक्र की स्वामित्व वाली राशि है और बुध और शुक्र के बीच मित्रता का संबंध माना जाता है। ऐसे में बुध का तुला राशि में गोचर व्यापार, नौकरी, आर्थिक मामलों और संवाद से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा सकता है। खासतौर पर चार राशियों के जातकों को इस गोचर से अच्छे अवसर मिलने की संभावना है।

26 सितंबर को होगा बुध का राशि परिवर्तन

फ्यूचर पंचांग के अनुसार बुध ग्रह 26 सितंबर को तुला राशि में दोपहर 12 बजकर 38 मिनट पर गोचर करेंगे, जहां पहले से ही शुक्र देव विराजमान हैं। ऐसे में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी निर्माण होगा। बुध देव यहां पर 2 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे।

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कन्या राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आर्थिक मामलों में लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि एक तो बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं। साथ ही बुध ग्रह आपकी राशि से धन भाव पर संचऱण करेंगे। इसलिए नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आपकी कार्यकुशलता और संवाद शैली से अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को नए क्लाइंट या डील मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है।

तुला राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Libra Zodiac)

बुध का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है, इसलिए इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व और करियर पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आप महत्वपूर्ण फैसले लेने में अधिक सक्षम महसूस कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए यह समय नई रणनीति बनाने और कारोबार का विस्तार करने के लिहाज से अच्छा रह सकता है। धन से जुड़े मामलों में भी लाभ के योग बन सकते हैं।

मेष राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का तुला राशि में गोचर साझेदारी और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। क्योंकि बुध ग्रह आपकी गोचर कुंडली में सप्तम भाव पर भ्रमण करेंगे। इसलिए कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण कारोबारी समझौते से आर्थिक फायदा मिलने की संभावना है। आय बढ़ाने के साथ करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

कुंभ राशि पर बुध गोचर का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर भाग्य और करियर के लिहाज से शुभ रह सकता है। क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि से नवम भाव पर भ्रमण करेंगे। इसलिए लंबे समय से अटके हुए काम गति पकड़ सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है। व्यापारियों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है। इस दौरान धन लाभ के साथ भविष्य के लिए निवेश की योजना बनाने का अवसर भी मिल सकता है।

बुध गोचर से इन क्षेत्रों में मिल सकता है लाभ

बुध को व्यापार, वाणी, गणना, लेखन, मीडिया, शिक्षा, संचार और बुद्धि का कारक माना जाता है। इसलिए इसका शुभ प्रभाव विशेष रूप से बिजनेस, नौकरी, सेल्स-मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षा, लेखन और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को मिल सकता है। हालांकि वास्तविक फल जन्मकुंडली में बुध की स्थिति, दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।