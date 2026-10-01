Budh gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार के अलावा शिक्षा, व्यापार, तर्क-वितर्क, एकाग्रता, संचार कौशल आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर देखने को मिल सकता है। इस समय बुध की स्थिति की बात करें, तो वह तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बुध इस राशि में शुक्र के साथ विराजमान है। जहां पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है। वहीं, 12 अक्टूबर को बुध स्वाति नक्षत्र से निकलकर विशाखा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। बुध के गुरु के नक्षत्र में आने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के विशाखा नक्षत्र में जाने से किन राशियों को मिल सकता है शुभ फल…

द्रिक पंंचांग के अनुसार, व्यापार के दाता बुध 12 अक्टूबर, सोमवार को 06:48 पी एम बजे स्वाति नक्षत्र से निकलकर विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और इस नक्षत्र में 3 नवंबर 2026, मंगलवार को 05:53 ए एम बजे तक रहेंगे। बुध तुला राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे।

बुध का विशाखा नक्षत्र में जाना क्यों है महत्वपूर्ण?

बुध का विशाखा नक्षत्र में जाना अत्यंत शुभ माना जा रहा है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। ऐसे में बुद्धि के कारक और ज्ञान के कारक गुरु की ऊर्जा मिलकर जातकों की तार्किक और निर्णय क्षमता में वृद्धि के साथ दूरदर्शिता मजबूत करती हैं। इसके साथ ही व्यक्ति की बुद्धि को अत्यधिक महत्वाकांक्षी और लक्ष्य-उन्मुख बना सकता है। ऐसे में आप कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के साथ सफलता पा सकते हैं। आपकी संवाद और बातचीत करने के तरीका लोग प्रभावित हो सकते हैं। इस अवधि में आप व्यापारिक सौदों, महत्वपूर्ण वार्ताओं से लेकर दीर्घकालिक योजनाओं के लिए बेहद अच्छा रहने वाला है।

मेष राशि पर बुध के विशाखा नक्षत्र में जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का विशाखा नक्षत्र में जाना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के सातवें भाव में बुध रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी और बिजनेस के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय काफी अच्छा जा सकता है। आपके काम की सराहना हो सकती है। ऐसे में कोई बड़ी जिम्मेदारी, प्रोजेक्ट, बोनस आदि मिल सकता है। व्यापारियों को भी इस अवधि में अच्छा मुनाफा हो सकता है। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट, क्लाइंट या फिर ऑर्डर मिल सकता है। इससे आपको भविष्य में काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें, तो आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है या फिर विवाह की तारीख निकल सकती है। प्रेम जीवन भी अच्छा जाने वाला है।

तुला राशि पर बुध के विशाखा नक्षत्र में जाने का असर (Libra Zodiac)

बुध विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करके इस राशि के लग्न भाव में संचरण करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए ये गोचर अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के जातकों को पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। आप आत्मचिंतन करेंगे। ऐसे में आपके व्यक्तित्व में काफी बदलाव हो सकता है। रचनात्मकता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में फैशन, कला, एक्टिंग, संगीत आदि के क्षेत्रों में काम कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। साहस, आत्मविश्वास में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। लंबे समय से परिवार या अन्य लोगों से चले आ रहे विवादों को सुलझाने में सफल हो सकते हैं। आप अपनी नरमी और कूटनीतिक समझ से कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। व्यापार में उन्नति के साथ कई नए सौदें या साझेदारियां मिल सकती है।

मकर राशि पर बुध के विशाखा नक्षत्र में जाने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए यह अवधि अनुकूल हो सकती है। बुध इस राशि के दशम भाव में संचरण करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के करियर में सकारात्मक बदलाव और नए अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। आपको कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या कोई नया मुकाम हासिल हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर आपको काम करने का मौका मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का पूरा साथ मिल सकता है। नई नौकरी तलाश रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। कारोबारियों के लिए नई डील मिलने के साथ व्यापार का विस्तार हो सकता है। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। छिपे हुए शत्रु या फिर विरोधियों पर बढ़त हासिल कर सकते हैं। छात्रों के लिए भी यह अवधि अच्छी जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।