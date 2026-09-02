Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, व्यापार के दाता बुध हर 15 दिन में राशि और एक निश्चित अवधि में नक्षत्र परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। इस समय बुध तुला राशि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान है। 5 सितंबर को बुध नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं इसके दो दिन बाद ही बुध अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में बुद्धि के दाता बुध के इस नक्षत्र में आने से किसी न किसी राशि के जीवन में असर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि के जातकों को मान-सम्मान के साथ सुख-समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने से किन राशि के जातकों के लिए शुभ हो सकता है…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध 5 सितंबर को 04:31 पी एम बजे उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और इस नक्षत्र में 13 सितंबर 2026, रविवार को 10:47 ए एम बजे तक रहने वाले हैं। इसके बाद हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध इस नक्षत्र में रहने के दौरान 7 सितंबर को अपनी स्वराशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 12 वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। इसके पहले चरण के राशि सिंह और बाकी चरणों की राशि कन्या है। इस नक्षत्र में बुध के आने से व्यक्ति समृद्ध, आत्म निर्भर में वृद्धि होने के साथ निर्णय क्षमता और संवाद कौशल में सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

मेष राशि पर बुध के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जाना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के पंचम और छठे भाव में बुध का गोचर होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों की रचनात्मकता में तेजी से वृद्धि बो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है।

छात्रों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। काम के सिलसिले में यात्राएं कर सकते हैं इससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको कहीं से कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

कन्या राशि पर बुध के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने का असर (Virgo Zodiac)

बुध का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जाना अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के जातकों को कई नए मौके मिल सकते हैं। इस राशि की गोचर कुंडली के बारहवें और लग्न भाव में बुध का गोचर होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को आगे बढ़ने के कई अवसर मिल सकते हैं। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल पूरा मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान की भी वृद्धि हो सकती है।

व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। हालांकि शनि के सप्तम भाव में होने से बिजनेस में थोड़ा सा उतार-चढ़ाव आ सकता है। ऐसे में आप थोड़ा सतर्कता के साथ अपना बिजनेस करें। इससे आपको लाभ मिल सकता है।

कुंभ राशि पर बुध के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने का असर (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के आठवें भाव में बुध का गोचर होने वाला है। आमतौर पर ग्रहों का गोचर का इस भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन बुध के लिए ये खराब नहीं होता है। ऐसे में बुध के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने से इस राशि के जातकों को उनकी मेहनत का फल मिल सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरा हो सकता है। करियर के क्षेत्र में बात करें, तो कई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। इससे आपके करियर में अच्छी उड़ान भर सकते हैं। पार्टनरशिप में किए जा रहे व्यापार में काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सफलता हासिल हो सकती है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।