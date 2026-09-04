Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार के साथ-साथ बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार का प्रमुख कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ वैश्विक स्तर देखने को मिल सकता है। बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। बता दें कि इस समय बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान है और 5 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन कर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के सूर्य के नक्षत्र में जाने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इस नक्षत्र में रहने के दौरान बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाना किन राशियों के लिए हो सकता है शुभ…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध 5 सितंबर को 04:31 पी एम बजे उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और इस नक्षत्र में 13 सितंबर 2026, रविवार को 10:47 ए एम बजे तक रहने वाले हैं। इसके बाद हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध इस नक्षत्र में रहते हुए 7 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 12 वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। इसके पहले चरण के राशि सिंह और बाकी चरणों की राशि कन्या है।

वृषभ राशि पर बुध के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाना इस राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के चौथे और पांचवें भाव में बुध संचार करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को लंबे समय से रुका काम पूरा हो सकता है। संतान की ओर से भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा जाने वाला है। लंबे समय से आर्थिक स्थिति संबंधित चली आ रही समस्याएं अब समाप्त हो सकती है। आप अपनी वाणी और संचार कौशल के माध्यम से कई क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। जातक की बौद्धिक क्षमता में भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। रचनात्मकता बढ़ेगी, जिससे आपके करियर में काफी अच्छा असर देखने को मिल सकता है।

कर्क राशि पर बुध के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय काफी अनुकूल हो सकता है। इस राशि के तीसरे और चौथे भाव में बुध संचरण करेंगे और लग्न भाव में गुरु उच्च के विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए ये समय काफी अच्छा जा सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में चली आ रही परेशानियां धीमे-धीमे समाप्त हो सकती है। अध्यात्म की ओर भी आपका का झुकाव हो सकता है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन संबंधित कार्यों में सफलता हासिल हो सकती है। नई नौकरी ढूंढ रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। आपके काम और मेहनत को देखते हुए पदोन्नति के साथ-साथ वेतन में वृद्धि हो सकती है।

मकर राशि पर बुध के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए भी बुध का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाना काफी फलदायी साबित हो सकता है। इस राशि के जातक आध्यात्मिक चिंतन कर सकते हैं। इससे आपका मानसिक तनाव कम हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों की नौकरी में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिल सकता है। आप भविष्य को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।