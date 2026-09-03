Budh Gochar 2026: बुध ग्रह को वैदिक ज्योतिष में बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क, शिक्षा, लेखन, संचार, बैंकिंग, अकाउंटिंग, मीडिया कानून आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बता दें कि 5 सितंबर को बुध अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और माह के अंत में इस राशि से निकलकर शुक्र की राशि तुला में जाएंगे। इस राशि में बुध के आने से कई लोगों के जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है। रुके हुए कार्य आगे बढ़ने के साथ व्यापारिक साझेदारी मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही रिश्तों में संवाद से स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। बुध के तुला राशि में जाकर वहां पहले से शुक्र ग्रह विराजमान है, जिससे दोनों ग्रहों की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने वाला है। ऐसे में कुछ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा सकता है। जानिए बुध के तुला राशि में जाने से किन राशियों को लाभ मिल सकता है…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध 26 सितंबर, शनिवार को 12:41 पी एम बजे तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर 2 दिसंबर को 05:30 पी एम बजे तक रहेंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान बुध की शुक्र के साथ युति होंगे, जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। ये योग 6 नवंबर 2026 तक बना रहेगा।

बुध के तुला राशि में जाने से किन लोगों को अधिक लाभ मिल सकता है?

बुध के शुक्र की राशि में जाने से व्यापार, मार्केटिंग, सेल्स, कंसल्टिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया, आईटी, शिक्षा, वकालत, न्यायिक सेवाओं या दस्तावेज आधारित कार्यों से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जो जातक नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या विदेशी कंपनियों एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन्हें भी अवसर मिल सकते हैं। संचार कौशल और नेटवर्किंग के माध्यम से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

मेष राशि पर बुध के तुला राशि में जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का तुला राशि में जाना अनुकूल हो सकता है। बुध इस राशि के सातवें भाव में रहने वाले हैं। इस भाव को साझेदारी, विवाह, व्यापार और सार्वजनिक संबंध आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी में कई नए प्रोजेक्ट मिल सकती है। इसके साथ ही आपके काम को देखते हुए नई जिम्मेदारी मिलने के साथ आपको वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बन सकता है। व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। आपको नए क्लाइंट या फिर ऑर्डर मिल सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने के साथ आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। विवाह के योग जातकों को अच्छा पार्टनर मिल सकता है।

मिथुन राशि पर बुध के तुला राशि में जाने का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए बुध का तुला राशि में जाने से करियर-नौकरी में बढ़ोतरी के साथ आत्मविश्वास बढ़ सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के पंचम भाव में बुध गोचर करने वाले हैं। ऐसे में करियर में आर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। रचनात्मकता में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपको इन कार्यों में सफलता के साथ आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही आप निवेश करेंगे, तो सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

तुला राशि पर बुध के तुला राशि में जाने का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का आपकी राशि में आना अत्यंत शुभ हो सकता है। आपके लग्न भाव में बुध गोचर करेंगे। इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता, करियर और रिश्तों पर अधिक दिखाई दे सकता है। इस अवधि में आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। आप नए लोगों से जुड़ सकते हैं। ऐसे में आप अपनी एक अलग पहचान बना पाने में सफल हो सकते हैं। लंबे समय से रुका का या फिर अवसर अब मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों को उनकी मेहनत का फल मिल सकता है। आपको नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। व्यापार के क्षेत्र में भी बुध सकारात्मक असर डाल सकते हैं। आपको नए ग्राहक, अनुबंध और साझेदारी से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रह सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। अविवाहितों को शादी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। इसके साथ ही लव लाइफ अच्छी जा सकती है। दांपत्य जीवन में भी खुशियां बनी रहेगी।

जानें जुलाई से लेकर दिसंबर का राशिफल

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।