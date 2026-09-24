Budh gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों के राजकुमार के अलावा शिक्षा, व्यापार, बौद्धिक क्षमता, तर्क-वितर्क से लेकर संचार कौशल का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। इस समय बुध की स्थिति की बात करें, तो वह कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में विराजमान है। वहीं 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 1 अक्टूबर को स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। बुध के राहु के नक्षत्र स्वाति में जाने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने से किन राशियों के लिए शुभ हो सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 1 अक्टूबर, 2026, बृहस्पतिवार को 09:33 ए एम बजे स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस नक्षत्र में 12 अक्टूबर को 06:48 पी एम बजे तक रहेंगे और इसके बाद विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। स्वाति आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 15वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी राहु और राशि तुला है। जिसके स्वामी शुक्र है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शुक्र इस समय बुध के साथ युति करके लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करेंगे।

कर्क राशि पर बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाति नक्षत्र में जाना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के चौथे भाव में बुध संचरण करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की माता की सेहत पर सकारात्मक सुधार देखने को मिल सकता है। पद-प्रतिष्ठा, सुख-साधनों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। इस अवधि में आप मकान, वाहन खरीद सकते हैं। लग्न भाव में गुरु के होने से उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। इसके अलावा विदेश यात्रा के भी मौके बन सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय में भी प्रमोशन के साथ तरक्की के योग बन सकते हैं।

तुला राशि पर बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाति नक्षत्र में जाना अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में बुध विराजमान होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई गुना अधिक लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें, तो काफी अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। बिजनेस के क्षेत्र में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके द्वारा बिजनेस में बनाई गई रणनीतियां कारगर हो सकती है। मान-प्रतिष्ठा में भी तेजी से वृद्धि के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रह सकती है। इसके साथ ही आपके काम की सराहना हो सकती है। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

धनु राशि पर बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने का असर (Libra Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाति नक्षत्र में जाना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के तीसरा भाव में बुध संचरण करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। नई नौकरी के भी योग बन रहे हैं। आपके काम की सराहना होने के साथ-साथ पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। पैसों की तंगी में भी धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। प्रेम जीवन अच्छा जा सकता है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीत सकता है। इसके अलावा शत्रुओं पर विजय मिल सकती है। आप अपने प्रतिद्वंदि को कड़ी टक्कर दे सकते हैं।

26 सितंबर को शुक्र-बुध बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग, मेष, वृषभ और कन्या राशि को आर्थिक उन्नति के योग

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।