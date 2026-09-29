Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार बुध को तर्क-वितर्क, व्यापार, संचार कौशल, शिक्षा, एकाग्रता आदि का माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल सकती है। बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते है। ऐसे ही अक्टूबर माह के आरंभ में ही बुध तुला राशि में संचरण करते हुए स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के राहु के नक्षत्र में आने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव अवश्य देखने को मिल सकता है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने से किन राशियों के लिए शुभ हो सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 1 अक्टूबर, 2026, बृहस्पतिवार को 09:33 ए एम बजे स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 12 अक्टूबर को 06:48 पी एम बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे और फिर विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बता दें कि आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से स्वाति 15वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी राहु और राशि तुला है।

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कन्या राशि पर बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों की बात करें, तो इस राशि के दूसरे भाव में गोचर होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही धन संचय कर पाने में सफल हो सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस से लेकर कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों को अचानक लाभ मिल सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। आपकी वाणी में मिठास आएगी जिसका प्रभाव भी देखने को आपको मिल सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा मिल सकता है। कारोबार से जुड़े जातकों को भी काफी लाभ मिल सकता है। आप कई महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बना पाने में सफल हो सकते हैं। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि अच्छी हो सकती है। पदोन्नति के भी संभावना है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

तुला राशि पर बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के लग्न भाव में बुध संचरण करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार आने के साथ-साथ समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। व्यापार में भी काफी लाभ मिल सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट, ऑर्डर साइन हो सकता है। ऐसे में आने वाले समय में अच्छा लाभ मिल सकता है। फैशन, कला, रचनात्मक कार्यों से लेकर डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को काफी लाभ मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी ये समय अनुकूल जाने वाला है। लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। लंबे समय से किसी योजना में काम कर रहे हैं, तो इसमें अब सफलता मिल सकती है।

मिथुन राशि पर बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाति नक्षत्र में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये समय काफी अच्छा जा सकता है। तेजी से रचनात्मकता में भी वृद्धि हो सकती है। इसका लाभ करियर और बिजनेस में देखने को मिल सकता है। आपके सोचने-समझने और निर्णय क्षमता में वृद्धि हो सकती है। शेयर बाजार या फिर किसी पुराने निवेश के माध्यम से अचानक धन लाभ हो सकता है। इसके साथ ही मान-सम्मान में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।