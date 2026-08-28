Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। बुध राशि के साथ-साथ एक समयावधि के बाद नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। बुद्धि, व्यापार, मान-सम्मान, शिक्षा, बौद्धिक क्षमता, तर्क-वितर्क के कारक बुध इस समय मघा नक्षत्र में विराजमान है। वहीं 29 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के शुक्र के नक्षत्र में आने से कुछ राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाने से किन राशि के जातकों के लिए शुभ हो सकता है…

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वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध 29 अगस्त 2026, शनिवार को 12:58 पी एम बजे पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और इस नक्षत्र में बुध 5 सितंबर 2026 तक रहने वाले हैं।इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 11वां नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र और राशि सिंह है। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य है, जो इस समय इसी राशि में विराजमान है।

मेष राशि पर बुध के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के पंचम भाव में बुध विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को रचनात्मक क्षेत्रों में काफी लाभ मिल सकता है। मीडिया, लेखन,एक्टिंग आदि क्षेत्रों में काफी लाभ मिल सकता है। आप अपने काम से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। निवेश किए गए धन से अचानक लाभ मिल सकता है।

मिथुन राशि पर बुध के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाने का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के लग्न भाव में मंगल विराजमान है। इसके साथ ही तीसरे भाव में बुध के होने से इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में तेजी से वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आप अपनी संवाद शैली और वाणी के बल पर कई लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिजनेस के क्षेत्र में भी लाभ कमा सकते हैं। आप व्यापार के सिलसिले में कुछ यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। दांपत्य जीवन में भी खुशियां बनी रह सकती है।

कुंभ राशि पर बुध के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाने का असर (Aquarius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के सप्तम भाव में बुध विराजमान रहेंगे। इस भाव को दांपत्य और साझेदारी का माना जाता है। ऐसे में पार्टनरशिप में किए जा रहे बिजनेस में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ आपका समय अच्छा बीत सकता है। विवाह योग्य जातकों को अच्छे पार्टनर मिल सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।